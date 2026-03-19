Δούκας: «Δεν φοβάμαι τη διαγραφή – Θα λέω την άποψή μου για να ξεκολλήσουμε τη βελόνα»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας, μίλησε για το Συνέδριο του κόμματος αλλά και τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «θα λέω την άποψή μου για να ξεκολλήσουμε τη βελόνα».

«Δεν ανησυχώ. Το μόνο που φοβάμαι, είναι να μην πω την άποψή μου. Θα λέω την άποψή μου για να συμβάλλω κι εγώ στο να πάει καλύτερα το ΠΑΣΟΚ», τόνισε στο OPEN.

Στη συνέχεια, εκφράζοντας αντίθεση για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, είπε πως «δεν υπάρχει πρόεδρος υπό ομηρεία» και ότι «οι προτάσεις μου δεν είναι αντιπαραθετικές. Όσοι θεωρούν ότι είμαστε στην ίδια θέση, να προχωρήσουμε μαζί σε πρωτοβουλίες. Τα Συνέδρια είναι για να λαμβάνονται στρατηγικές αποφάσεις. Με ευχολόγια θα πάμε; Το “όχι” στη Νέα Δημοκρατία είναι μία απόφαση που πρέπει να λάβει το Συνέδριο. Δεν θέλω να λέω ότι είναι μία πρόταση Δούκα, προτείνω να τη συζητήσουμε στο Συνέδριο και να τη συνδιαμορφώσουμε. Θέλω να λέω μετά από το Συνέδριο ότι είναι μία απόφαση του ΠΑΣΟΚ».

Ο κ. Δούκας προσέθεσε ότι «είναι κακό να μην μιλάμε, να πηγαίνουμε στα Συνέδρια και να χειροκροτούμε μόνο», επισημαίνοντας ακόμη πως μία πιθανή συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία «θα είναι καταστροφική για τη χώρα και το κόμμα».

Διαβάστε επίσης