Eπίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Αυγενακη: Συνεργάτες του φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων

Με σοβαρές καταγγελίες το ΠΑΣΟΚ καταφέρεται κατά του πρωην υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη εγκαλωντας τον για νέα στοιχεία σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για δημοσιεύματα σχετικά με τη φερόμενη εμπλοκή στενών συνεργατών του σε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων.

Το ΠΑΣΟΚ εγκαλεί την κυβέρνηση για την κάλυψη που, όπως λέει, παρέχει στον κ. Αυγενάκη για τα δύο αυτά θέματα και την καλεί να τοποθετηθεί ρητά, βάζοντας μάλιστα στο κάδρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Χαριλάου Τρικούπη επικαλείται έγγραφα που κατέθεσε στο δικαστήριο ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Σημανδρακος που "δείχνει ότι ο κ. Αυγενάκης είχε γνώση του πάρτι διαφθοράς στον Οργανισμό, ενώ τις τελευταίες ώρες αποκαλύφθηκε ότι πρόσωπα που συγκαταλέγονται στον στενό πυρήνα συνεργατών του κ. Αυγενάκη, φέρονται σύμφωνα με τις αρχές να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης εμπορίας ανθρώπων, από την εργασιακή εκμετάλλευση των οποίων αποκόμισαν εκατομμύρια ευρώ"

"Μάλιστα κάποια από αυτά τα πρόσωπα ενεπλάκησαν και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αποκαλυπτικές επισυνδέσεις με διευθυντικό στέλεχος του κ. Αυγενάκη", αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και καταλήγει:

"Η κυβέρνηση αισθάνεται την ανάγκη να τοποθετηθεί για όλα αυτά;

Ή θα συνεχίσει να καλύπτει τον κ. Αυγενάκη;"

