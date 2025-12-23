Συρία: Η στιγμή που η συνέντευξη του Φιντάν τερματίστηκε ξαφνικά πριν ολοκληρωθεί - Βίντεο

Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν πραγματοποίησε την Τρίτη επίσκεψη στη Συρία, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΜΙΤ), Ιμπραήμ Καλίν.

Κατά την επίσκεψη, ο κ. Φιντάν παραχώρησε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Σύρο ομόλογό του, Εσάντ Χασάν Σεϊμπάνι.

?The moments when Foreign Minister Hakan Fidan's press conference was suddenly interrupted in Syria and Hakan Fidan's surprise. pic.twitter.com/XnI4nUVyHn — alimuhammed (@alimuhamme123) December 23, 2025

Την ώρα που ο Τούρκος υπουργός απαντούσε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη συνάντηση για τη Γάζα που πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι, τη δομή και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, καθώς και το αν έχει αποσαφηνιστεί ποιοι θα συμμετάσχουν και εάν η Τουρκία θα λάβει μέρος σε αυτό, ανακοινώθηκε αιφνιδίως η λήξη της συνέντευξης Τύπου.

Μετά τις συζητήσεις που προκλήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τα σχετικά πλάνα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβης Οντζού Κετσελί, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Χθες (22 Δεκεμβρίου), στη Δαμασκό, προς το τέλος της κοινής συνέντευξης Τύπου του υπουργού μας με τον Σύρο υπουργό Εξωτερικών Εσάντ Σεϊμπάνι, σημειώθηκε τεχνικό πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια της απάντησης του υπουργού μας σε ερώτηση που αφορούσε τις εξελίξεις στη Γάζα, ο ήχος της διερμηνείας δεν μεταδόθηκε στα ακουστικά της αίθουσας. Εξαιτίας αυτού, ο Σύρος αξιωματούχος που συντόνιζε τη συνεδρίαση θεώρησε ότι ο υπουργός μας είχε ολοκληρώσει την τοποθέτησή του και προχώρησε στον πρόωρο τερματισμό της συνέντευξης. Για το περιστατικό αυτό, η συριακή πλευρά ζήτησε συγγνώμη από την αντιπροσωπεία μας».