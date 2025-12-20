Συρία: Τουλάχιστον πέντε μέλη του ISIS σκοτώθηκαν σε αμερικανικά αντίποινα

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον πέντε άτομα σκοτώθηκαν σε αντίποινα αμερικανικά πλήγματα κατά στόχων της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος» (ISIS) 

Newsbomb

Συρία: Τουλάχιστον πέντε μέλη του ISIS σκοτώθηκαν σε αμερικανικά αντίποινα
This photo provided by the U.S. Air Force shows a U.S. Airman preparing an A-10 Thunderbolt II for flight from a base in the U.S. Central Command area of responsibility, Friday, Dec. 19, 2025, in support of Operation Hawkeye Strike. (U.S. Air Force/DVIDS via AP)
U.S. Air Force via DVIDS
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν στρατιωτικές επιθέσεις σε πολλαπλές τοποθεσίες στη Συρία με στόχο την «εξάλειψη» μαχητών και οπλισμού του ISIS, ως απάντηση στην επίθεση Σύρου ενόπλου που, σχεδόν μία εβδομάδα νωρίτερα, σκότωσε δύο στρατιώτες του αμερικανικού στρατού και έναν Αμερικανό πολιτικό διερμηνέα.

Ο αμερικανικός στρατός δεν ανακοίνωσε αριθμό θυμάτων από τα πλήγματα της Παρασκευής.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οργανισμός με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που παρακολουθεί τις πολεμικές συγκρούσεις, ανέφερε ότι στις επιθέσεις σκοτώθηκαν ο επικεφαλής και μέλη ομάδας του ISIS.

Το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο (CENTCOM), αρμόδιο για την περιοχή, χαρακτήρισε την επιχείρηση «μαζική επίθεση» και ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι επρόκειτο για αντίποινα. Σε μεταγενέστερη ανάρτηση σημείωσε ότι χρησιμοποιήθηκαν «περισσότερα από 100 όπλα ακριβείας, με στόχο γνωστές υποδομές και αποθήκες όπλων του ISIS».

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CBS News ότι επλήγησαν περισσότερα από 70 σημεία.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, στα πλήγματα συμμετείχαν μαχητικά F-15, αεροσκάφη A-10 Thunderbolt – γνωστά ως «Warthogs» – καθώς και επιθετικά ελικόπτερα Apache, που έπληξαν θέσεις του ISIS στη Συρία. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης μαχητικά F-16 της Ιορδανίας.

Το Σάββατο, η Ιορδανία επιβεβαίωσε ότι η πολεμική της αεροπορία έλαβε μέρος σε «ακριβείς αεροπορικές επιδρομές, στοχεύοντας αρκετές θέσεις του ISIS στη νότια Συρία». Όπως ανακοινώθηκε, η επιχείρηση αποσκοπούσε στο «να αποτραπεί η εκμετάλλευση των περιοχών αυτών από εξτρεμιστικές ομάδες ως ορμητήρια για απειλές κατά της ασφάλειας των γειτονικών χωρών της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής, ιδίως μετά την ανασυγκρότηση και ενίσχυση των δυνατοτήτων του ISIS στη νότια Συρία».

Το CENTCOM ανέφερε ότι από την επίθεση της 13ης Δεκεμβρίου στη Συρία, «αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 10 επιχειρήσεις στη Συρία και το Ιράκ, που οδήγησαν στον θάνατο ή τη σύλληψη 23 τρομοκρατών», προσθέτοντας ότι τους τελευταίους έξι μήνες έχουν διεξαχθεί περισσότερες από 80 αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στη Συρία.

Οι τρεις Αμερικανοί σκοτώθηκαν όταν, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, μοναχικός ένοπλος του ISIS τους έστησε ενέδρα ενώ παρείχαν υποστήριξη σε κομβικό ηγέτη στην Παλμύρα της Συρίας.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί για «πολύ σοβαρά αντίποινα» μετά την επίθεση στην έρημο της Συρίας, την οποία απέδωσε στο ISIS. Τα θύματα συγκαταλέγονταν στους εκατοντάδες Αμερικανούς στρατιώτες που είναι ανεπτυγμένοι στην ανατολική Συρία στο πλαίσιο διεθνούς συνασπισμού κατά της οργάνωσης.

Οι νεκροί στρατιώτες ταυτοποιήθηκαν ως ο λοχίας Γουίλιαμ Χάουαρντ και ο λοχίας Έντγκαρ Τόρες Τοβάρ, αμφότεροι μέλη της Εθνοφρουράς της Αϊόβα. Ο διερμηνέας που σκοτώθηκε ήταν ο Αγιάντ Μανσούρ Σακάτ. Ο πρόεδρος Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ παρέστησαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στην τελετή υποδοχής των σορών στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ.

Τρία ακόμη μέλη της Εθνοφρουράς της Αϊόβα τραυματίστηκαν στην επίθεση, όπως και μέλη των συριακών δυνάμεων ασφαλείας, ενώ ο δράστης σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με Σύρους αξιωματούχους, ο επιτιθέμενος είχε ενταχθεί πριν από δύο μήνες στις εσωτερικές δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας ως φρουρός βάσης και πρόσφατα είχε μετατεθεί, ενώ βρισκόταν υπό έρευνα για υποψίες διασύνδεσης με το ISIS.

Ο άνδρας εισέβαλε σε συνάντηση Αμερικανών και Σύρων αξιωματούχων ασφαλείας, οι οποίοι γευμάτιζαν μαζί, και άνοιξε πυρ έπειτα από συμπλοκή με Σύρους φρουρούς.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ επανέλαβε τη στήριξή του προς τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Άχμαντ αλ-Σαράα, τονίζοντας ότι ήταν «πλήρως υποστηρικτικός» των αμερικανικών πληγμάτων κατά του ISIS.

Το ISIS δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση κατά των Αμερικανών στρατιωτικών, ωστόσο έχει αναλάβει δύο επιθέσεις κατά των συριακών δυνάμεων ασφαλείας έκτοτε, εκ των οποίων η μία προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων Σύρων στρατιωτών στην επαρχία Ιντλίμπ. Στις ανακοινώσεις της, η οργάνωση χαρακτήρισε την κυβέρνηση και τον στρατό του αλ-Σαράα ως «αποστάτες». Παρότι ο αλ-Σαράα είχε στο παρελθόν ηγηθεί ομάδας που συνδεόταν με την αλ-Κάιντα, διατηρεί μακροχρόνια εχθρότητα με το ISIS.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:58ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Καινούργια επιχείρηση των ΗΠΑ για κατάσχεση πλοίου που βρίσκεται ανοιχτά της Βενεζουέλας

19:55ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Η μεσοπρόθεσμη τάση του καιρού για την Πρωτοχρονιά και οι αβεβαιότητες

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Δεν έχουμε βλέψεις σε ξένα εδάφη, αλλά δεν θα επιτρέψουμε παραβίαση των δικαιωμάτων μας

19:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης μεταβαίνει σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα -Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ

19:15TRAVEL

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Κλαδί έσπασε λόγω ισχυρών ανέμων και έπεσε πάνω σε ποδηλάτη - Δείτε βίντεο

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστή από τους αγρότες η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας - Τι ώρα θα ανοίξει

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε και προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού (εικόνα)

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Τουλάχιστον πέντε μέλη του ISIS σκοτώθηκαν σε αμερικανικά αντίποινα

18:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γερμανίδα μηχανικός σε αναπηρικό αμαξίδιο ταξίδεψε στο διάστημα με πύραυλο του Τζεφ Μπέζος - Δείτε βίντεο

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Στις φλόγες μεγάλος τερματικός σταθμός στην Οδησσό έπειτα από ρωσική επίθεση

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Καταγγελία σε βάρος πρώην αστυνομικού για κατάχρηση ανηλίκου

18:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κακάο σε ελεύθερη πτώση, σοκολάτα στα ύψη

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Νεκρός ο πρόεδρος του χωριού Πινακάτες - Κατέρρευσε από εγκεφαλικό μπροστά στη σύζυγο και τα παιδιά του

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Κάηκε ΙΧ στη λεωφόρο Κηφισίας - Δείτε φωτογραφίες

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Βρετανία: Φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου τον δείχνει ξαπλωμένο στα πόδια πέντε γυναικών

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ προτείνουν τριμερή συνάντηση με τη Ρωσία στο Μαϊάμι

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν 26χρονο που κρατούσε μαχαίρι σε μπαρ στην Κορσική

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Πληροφορίες ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για νέα επίθεση κατά του Ιράν

18:03ΥΓΕΙΑ

Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε εγκύους και βρέφη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ηρακλής» φέρνει χιόνια στην Ελλάδα και στις... βάρκες - Το πολικό σενάριο

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

16:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιώργος Ηλιόπουλος: Ο άνθρωπος που κατασκεύασε μόνος του αεροπλάνο - Ετοιμάζεται να το εξάγει στις ΗΠΑ - «Απορώ κι εγώ πώς τα κατάφερα»

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Νεκρός ο πρόεδρος του χωριού Πινακάτες - Κατέρρευσε από εγκεφαλικό μπροστά στη σύζυγο και τα παιδιά του

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

21:10ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

08:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Γλυφάδα: Καταργείται ολόκληρο δημοτικό σχολείο λόγω λίγων εγγραφών στην Α' Δημοτικού - Σε όμορα θα «μοιραστούν» οι μαθητές

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Βρετανία: Φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου τον δείχνει ξαπλωμένο στα πόδια πέντε γυναικών

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία  - 12 συλλήψεις

13:51WHAT THE FACT

Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Δολοφονία αποδείχθηκε ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου - Πότισαν τα ρούχα της με βενζίνη

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου - «Πήγαινε σε ένα καφέ για διάβασμα»

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Πληροφορίες ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για νέα επίθεση κατά του Ιράν

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

12:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «σκανδιναβικό μπλοκάρισμα» στέλνει πολικό ψύχος στη Μεσόγειο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο ο 37χρονος Λάζαρος - Προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τοιχίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ