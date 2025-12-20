Συρία: Τουλάχιστον πέντε μέλη του ISIS σκοτώθηκαν σε αμερικανικά αντίποινα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν στρατιωτικές επιθέσεις σε πολλαπλές τοποθεσίες στη Συρία με στόχο την «εξάλειψη» μαχητών και οπλισμού του ISIS, ως απάντηση στην επίθεση Σύρου ενόπλου που, σχεδόν μία εβδομάδα νωρίτερα, σκότωσε δύο στρατιώτες του αμερικανικού στρατού και έναν Αμερικανό πολιτικό διερμηνέα.

Ο αμερικανικός στρατός δεν ανακοίνωσε αριθμό θυμάτων από τα πλήγματα της Παρασκευής.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οργανισμός με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που παρακολουθεί τις πολεμικές συγκρούσεις, ανέφερε ότι στις επιθέσεις σκοτώθηκαν ο επικεφαλής και μέλη ομάδας του ISIS.

Το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο (CENTCOM), αρμόδιο για την περιοχή, χαρακτήρισε την επιχείρηση «μαζική επίθεση» και ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι επρόκειτο για αντίποινα. Σε μεταγενέστερη ανάρτηση σημείωσε ότι χρησιμοποιήθηκαν «περισσότερα από 100 όπλα ακριβείας, με στόχο γνωστές υποδομές και αποθήκες όπλων του ISIS».

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CBS News ότι επλήγησαν περισσότερα από 70 σημεία.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, στα πλήγματα συμμετείχαν μαχητικά F-15, αεροσκάφη A-10 Thunderbolt – γνωστά ως «Warthogs» – καθώς και επιθετικά ελικόπτερα Apache, που έπληξαν θέσεις του ISIS στη Συρία. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης μαχητικά F-16 της Ιορδανίας.

Το Σάββατο, η Ιορδανία επιβεβαίωσε ότι η πολεμική της αεροπορία έλαβε μέρος σε «ακριβείς αεροπορικές επιδρομές, στοχεύοντας αρκετές θέσεις του ISIS στη νότια Συρία». Όπως ανακοινώθηκε, η επιχείρηση αποσκοπούσε στο «να αποτραπεί η εκμετάλλευση των περιοχών αυτών από εξτρεμιστικές ομάδες ως ορμητήρια για απειλές κατά της ασφάλειας των γειτονικών χωρών της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής, ιδίως μετά την ανασυγκρότηση και ενίσχυση των δυνατοτήτων του ISIS στη νότια Συρία».

Το CENTCOM ανέφερε ότι από την επίθεση της 13ης Δεκεμβρίου στη Συρία, «αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 10 επιχειρήσεις στη Συρία και το Ιράκ, που οδήγησαν στον θάνατο ή τη σύλληψη 23 τρομοκρατών», προσθέτοντας ότι τους τελευταίους έξι μήνες έχουν διεξαχθεί περισσότερες από 80 αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στη Συρία.

Οι τρεις Αμερικανοί σκοτώθηκαν όταν, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, μοναχικός ένοπλος του ISIS τους έστησε ενέδρα ενώ παρείχαν υποστήριξη σε κομβικό ηγέτη στην Παλμύρα της Συρίας.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί για «πολύ σοβαρά αντίποινα» μετά την επίθεση στην έρημο της Συρίας, την οποία απέδωσε στο ISIS. Τα θύματα συγκαταλέγονταν στους εκατοντάδες Αμερικανούς στρατιώτες που είναι ανεπτυγμένοι στην ανατολική Συρία στο πλαίσιο διεθνούς συνασπισμού κατά της οργάνωσης.

Οι νεκροί στρατιώτες ταυτοποιήθηκαν ως ο λοχίας Γουίλιαμ Χάουαρντ και ο λοχίας Έντγκαρ Τόρες Τοβάρ, αμφότεροι μέλη της Εθνοφρουράς της Αϊόβα. Ο διερμηνέας που σκοτώθηκε ήταν ο Αγιάντ Μανσούρ Σακάτ. Ο πρόεδρος Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ παρέστησαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στην τελετή υποδοχής των σορών στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ.

Τρία ακόμη μέλη της Εθνοφρουράς της Αϊόβα τραυματίστηκαν στην επίθεση, όπως και μέλη των συριακών δυνάμεων ασφαλείας, ενώ ο δράστης σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με Σύρους αξιωματούχους, ο επιτιθέμενος είχε ενταχθεί πριν από δύο μήνες στις εσωτερικές δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας ως φρουρός βάσης και πρόσφατα είχε μετατεθεί, ενώ βρισκόταν υπό έρευνα για υποψίες διασύνδεσης με το ISIS.

Ο άνδρας εισέβαλε σε συνάντηση Αμερικανών και Σύρων αξιωματούχων ασφαλείας, οι οποίοι γευμάτιζαν μαζί, και άνοιξε πυρ έπειτα από συμπλοκή με Σύρους φρουρούς.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ επανέλαβε τη στήριξή του προς τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Άχμαντ αλ-Σαράα, τονίζοντας ότι ήταν «πλήρως υποστηρικτικός» των αμερικανικών πληγμάτων κατά του ISIS.

Το ISIS δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση κατά των Αμερικανών στρατιωτικών, ωστόσο έχει αναλάβει δύο επιθέσεις κατά των συριακών δυνάμεων ασφαλείας έκτοτε, εκ των οποίων η μία προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων Σύρων στρατιωτών στην επαρχία Ιντλίμπ. Στις ανακοινώσεις της, η οργάνωση χαρακτήρισε την κυβέρνηση και τον στρατό του αλ-Σαράα ως «αποστάτες». Παρότι ο αλ-Σαράα είχε στο παρελθόν ηγηθεί ομάδας που συνδεόταν με την αλ-Κάιντα, διατηρεί μακροχρόνια εχθρότητα με το ISIS.

Διαβάστε επίσης