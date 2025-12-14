Σύνδεση με ISIS: Ταυτοποιήθηκε ο δεύτερος δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εβραϊκής εορταστικής εκδήλωσης στην παραλία Μπόναϊ του Σίδνεϊ.

Ως ο δεύτερος δράστης της φονικής τρομοκρατικής επίθεσης που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εορτασμού της Χανουκά στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας ταυτοποιήθηκε ο Khaled al-Nablusi. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για υπήκοο Λιβάνου παλαιστινιακής καταγωγής, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες των Αρχών για τη διεθνή διάσταση της επίθεσης.

Όπως μεταδίδεται, ο al-Nablusi είχε δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος (ISIS/ISIL/Daesh).

Η αιματηρή επίθεση στην περιοχή Bondi Beach μετέτρεψε μια θρησκευτική και κοινοτική εκδήλωση σε σκηνή μαζικής βίας, προκαλώντας σοκ στην αυστραλιανή κοινωνία και διεθνή καταδίκη.

Η αποκάλυψη ότι ένας από τους δράστες ήταν αλλοδαπός με φερόμενες διασυνδέσεις με διεθνώς αναγνωρισμένη τρομοκρατική οργάνωση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας και τη μεταναστευτική πολιτική της Αυστραλίας.

Οι Αρχές καλούνται να εξετάσουν πώς άτομα με τέτοιο υπόβαθρο κατάφεραν να εισέλθουν και να δραστηριοποιηθούν στη χώρα.

Το τραγικό περιστατικό αναδεικνύει, σύμφωνα με αναλυτές, την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων και ταχύτερης αντιμετώπισης ενδείξεων ριζοσπαστικοποίησης και εξτρεμισμού.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, χαρακτήρισε την επίθεση «στοχευμένη επίθεση κατά Εβραίων Αυστραλών», επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία που συνδέουν τους δράστες με το ISIS επιβεβαιώνουν τον τρομοκρατικό και ιδεολογικό χαρακτήρα της ενέργειας.

Διαβάστε επίσης