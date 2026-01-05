Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο FIR Αθηνών

Νέες τουρκικές παραβιάσεις σήμερα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, καθώς δύο τουρκικά αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72 εισήλθαν στο FIR Αθηνών χωρίς να έχουν καταθέσει σχέδιο πτήσης.

Τα δύο αεροσκάφη προχώρησαν σε 3 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και σε 6 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου, πριν αναγνωριστούν και αναχαιτιστούν από ελληνικά μαχητικά κατά πάγια πρακτική.

Το συμβάν έρχεται μια μέρα μετά το πρωτοφανές μπλακάουτ στο FIR Αθηνών, που προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές και οδήγησε στην άμεση παρέμβαση της Δικαιοσύνης, με κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τη διερεύνηση των αιτίων και των πιθανών ευθυνών.

Διαβάστε επίσης