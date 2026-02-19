Ρέθυμνο: Μετά την Αρκαδίου κίνδυνος και στα Περιβόλια – Μπαλκόνια έτοιμα για κατάρρευση

Μια πόλη όπως το Ρέθυμνο που έχει κρατήσει τον παραδοσιακό αρχιτεκτονικό της χαρακτήρα εδώ και πολλά χρόνια, αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα και αυτό έχει να κάνει με τη δημόσια ασφάλεια.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας