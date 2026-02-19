Απίστευτες εικόνες στη Βενετία: Ψάρια βγήκαν στη στεριά και πλημύρισαν τους δρόμους

Έκπληξη περίμενε κατοίκους, αλλά περισσότερο τους τουρίστες, στη Βενετία, όταν τα σοκάκια της πόλης γέμισαν με ψάρια εξαιτίας της παλίρροιας.

Σε πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, έκπληκτοι οι κάτοικοι παρακολουθούν τον αγώνα επιβίωσης εκατοντάδων ψαριών σε ρηχά νερά, ως αποτέλεσμα τους σπάνιου φαινομένου acqua alta (υψηλό νερό) που έκανε την εμφάνισή του τα ξημερώματα της Πέμπτης, πλημμυρίζοντας τους δρόμους όχι μόνο με νερό, αλλά και με ψάρια.

The natural phenomenon known as "The Acqua Alta" has caused flooding in Venice, leaving the fish to swim on the streets. pic.twitter.com/GpbthSQ5Fb — Hidden Underbelly (@Underbelly2_0) February 5, 2026

Για λίγες μέρες κάθε χρόνο, μεταξύ των μηνών Οκτωβρίου και Ιανουαρίου, η στάθμη του νερού της Βενετίας ανεβαίνει και τμήματα της πόλης πλημμυρίζουν. Όταν εμφανίζεται acqua alta («υψηλό νερό»), η πλατεία του Αγίου Μάρκου, το χαμηλότερο σημείο της πόλης, γίνεται για λίγο ένα με τη λιμνοθάλασσα.

Τι είναι η acqua alta

Όταν μια αστρονομική παλίρροια συμπίπτει με έναν ισχυρό νοτιοανατολικό άνεμο («scirocco»), χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση και τα κυματιστά ρεύματα της Αδριατικής («seiche»), η στάθμη του νερού στη Βενετία ανεβαίνει και οι χαμηλότερες περιοχές της πόλης πλημμυρίζουν.

Αυτό είναι η acqua alta, η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με μια πραγματική πλημμύρα, καθώς είναι ένα εντελώς φυσικό και φυσιολογικό φαινόμενο. Η στάθμη του νερού ανεβαίνει σταδιακά κατά λίγα εκατοστά και διαρκεί μόνο για μερικές ώρες, πριν η παλίρροια υποχωρήσει και τα κανάλια επιστρέψουν στο φυσιολογικό.

Σημείωση: Η αστρονομική παλίρροια είναι η περιοδική ανύψωση και υποχώρηση της στάθμης της θάλασσας, που προκαλείται από τις βαρυτικές δυνάμεις της Σελήνης και του Ήλιου σε συνδυασμό με την περιστροφή της Γης.