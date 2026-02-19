Συνεργασία Ελλάδας - Ινδίας σε τέσσερις τομείς: Συνάντηση Μητσοτάκη - Μόντι

Τα μεγάλα περιθώρια ευρείας συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας επιβεβαίωσαν για μια ακόμη φορά οι πρωθυπουργοί, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ναρέντρα Μόντι.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, στο περιθώριο του AI Impact Summit στο Νέο Δελχί, με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Narendra Modi.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και επιβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο συνεργασίας, δύο χρόνια μετά την επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία και δυόμισι μετά την αντίστοιχη επίσκεψη του κ. Modi στην Αθήνα, η οποία σηματοδότησε την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Ινδίας σε στρατηγική εταιρική σχέση.

Εξέφρασαν ακόμη την αμοιβαία βούληση να αξιοποιηθεί το μομέντουμ αυτό για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας, της ναυτιλίας και του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου, καθώς και στις υποδομές.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη λόγω γεωγραφικής θέσης και υποδομών, ενώ επανέλαβε τη βούληση της Ελλάδας να συμμετάσχει στον οικονομικό διάδρομο IMEC.

Δεύτερη ημέρα της επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας Narendra Modi Eurokinissi

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμη για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας και τις προοπτικές που δημιουργεί. Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Modi για τη συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση των οικονομικών και γεωπολιτικών δεσμών ΕΕ-Ινδίας σε μία αβέβαιη διεθνή συγκυρία.

Ευκαιρίες στην αγορά της Ινδίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις ευκαιρίες που πλέον δημιουργούνται στην αγορά της Ινδίας για υψηλής ποιότητας ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο και τα ακτινίδια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ακόμα οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Modi αντάλλαξαν επίσης απόψεις για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα και η Ινδία έχουν να συνεισφέρουν πολλά σε αυτή τη συζήτηση.

