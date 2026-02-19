Κρήτη: Φωτιά σε υπό κατασκευή ξενοδοχείο στην Σητεία - Βίντεο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Σητείας, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου υπό κατασκευή στον πεζόδρομο της 4 Σεπτεμβρίου

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με το ανάλογο προσωπικό, το οποίο κατάφερε μέσα σε σύντομο χρόνο να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας περαιτέρω ζημιές σε διπλανά δωμάτια.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.