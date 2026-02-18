Φωτιά σε σπίτι στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικία που βρίσκεται επί της οδού Καπετάν Άγρα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες καταβάλλουν προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς.

