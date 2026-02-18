Φωτιά σε σπίτι στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης
Επί τόπου η Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικία που βρίσκεται επί της οδού Καπετάν Άγρα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες καταβάλλουν προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς.
