Φωτιά σε επιχείρηση στα Διαβατά Θεσσαλονίκης

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 18 Φεβρουαρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έχει ξεσπάσει σε βιοτεχνία αλουμινίου στην περιοχή των Διαβατών και καίει μπογιές και χαρτόκουτα στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.