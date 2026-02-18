Φωτιά σε επιχείρηση στα Διαβατά Θεσσαλονίκης
Επί τόπου η Πυροσβεστική
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 18 Φεβρουαρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έχει ξεσπάσει σε βιοτεχνία αλουμινίου στην περιοχή των Διαβατών και καίει μπογιές και χαρτόκουτα στο εσωτερικό της επιχείρησης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:22 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Europa League, ΠΑΟΚ - Θέλτα, Λουτσέσκου: «Να θυσιαστούμε στο γήπεδο»
13:20 ∙ LIFESTYLE
Μάργκο Ρόμπι: Χορεύει στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» και γίνεται viral
12:13 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Ποια σειρά βάζει τα γυαλιά στον ανταγωνισμό; Ξεπερνά το 20%
12:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε επιχείρηση στα Διαβατά Θεσσαλονίκης
09:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ