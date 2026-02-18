Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός ασθενοφόρου που οδηγούσε... μεθυσμένος!

Στη Θεσσαλονίκη, ένας οδηγός ασθενοφόρου συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του κοινού.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή του Καλοχωρίου, όπου οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας διενήργησαν έλεγχο σε 41χρονο οδηγό ασθενοφόρου ιδιωτικής εταιρείας, διαπιστώνοντας ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν την οδήγηση.

Μετά τον έλεγχο, ο άνδρας συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, όπου αναμένεται να αντιμετωπίσει τις νομικές συνέπειες της πράξης του.