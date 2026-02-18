Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης από τη φωτιά σε βιοτεχνία στα Διαβατά

Το σημείο που ξέσπασε η φωτιά σε βιοτεχνία της Θεσσαλονίκης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 18 Φεβρουαρίου σε βιοτεχνία στα Διαβατά, στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ελαφρύ τραυματισμό του. Ο τραυματίας πυροσβέστης μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 11:30 σε βιοτεχνία αλουμινίου στην περιοχή των Διαβατών. Οι φλόγες καίνε μπογιές και χαρτόκουτα σε χώρο της επιχείρησης.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 18, 2026

