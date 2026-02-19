Γλυφάδα: Νεκρός ο 26χρονος που αγνοούνταν από το απόγευμα του Σαββάτου - Βρέθηκε στον ισθμό Κορίνθου
Τα ίχνη του 26χρονου είχαν εξαφανιστεί από το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης ενός 26χρονου που αγνοούνταν από το περασμένο Σάββατο από την περιοχή της Γλυφάδας, καθώς εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στον ισθμό της Κορίνθου.
Ο άνδρας εξαφανίστηκε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, με τις Λιμενικές Αρχές να ανασύρουν το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου τη σορό ενός άνδρα από τον ισθμό της Κορίνθου.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 18 Φεβρουαρίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 26χρονου ενώ οι πρώτες πληροφορίες δεν δείχνουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
