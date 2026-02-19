Θιβέτ: Η εξαφάνιση των λιμνών μπορεί να προκάλεσε σεισμούς, αφυπνίζοντας ρήγματα στον φλοιό της Γης

Γιακς βόσκουν γύρω από σκηνές που έχουν στηθεί για να ζουν οι βοσκοί κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου βόσκησης σε λιβάδια κοντά στη Λάσα, στην αυτόνομη περιοχή του Θιβέτ στη δυτική Κίνα, όπως φαίνεται κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας κυβερνητικής ξενάγησης στην περιοχή για ξένους δημοσιογράφους (2021)

Μία νέα μελέτη έρχεται να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ κλιματικής αλλαγής και σεισμών, καθώς διαπιστώνει ότι οι λίμνες που εξαφανίζονται στο νότιο Θιβέτ μπορεί να έχουν προκαλέσει σεισμούς στην περιοχή «ξυπνώντας» ρήγματα στον φλοιό της Γης.

Πριν από περίπου 115.000 χρόνια, το νότιο Θιβέτ φιλοξενούσε τεράστιες λίμνες, μερικές από τις οποίες είχαν μήκος πάνω από 200 χιλιόμετρα. Σήμερα, αυτές οι λίμνες είναι πολύ μικρότερες. Περιλαμβάνουν τη λίμνη Nam Co (ονομάζεται επίσης λίμνη Namtso ή λίμνη Nam), η οποία έχει μήκος μόλις 75 χλμ.

Μια ομάδα γεωλόγων με επικεφαλής τον Chunrui Li, ερευνητή στην Κινεζική Ακαδημία Γεωλογικών Επιστημών στο Πεκίνο, υποψιάστηκε ότι η απώλεια νερού από τις λίμνες μπορεί να είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις στην τοπική γεωλογία. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι οι μεγάλες λίμνες βαραίνουν τον φλοιό της Γης. Όταν αρχίζουν να στεγνώνουν, αυτό το βάρος χάνεται και ο φλοιός σιγά-σιγά ανεβαίνει ξανά, καθώς χάνει το βαρύ φορτίο του.

Ένα δεύτερο βασικό σημείο είναι ότι το νότιο Θιβέτ είναι γεωλογικά ενεργό λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Ινδίας και Ευρασίας, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου 50 εκατομμύρια χρόνια.

Η πίεση έχει συσσωρευτεί στον φλοιό της Γης στο σημείο, αφήνοντας αρχαίες ρωγμές - ή ρήγματα - στον φλοιό έτοιμα να σπάσουν. Οι γεωλόγοι υποστήριξαν ότι η αργή άνοδος του φλοιού που προκλήθηκε από τη συρρίκνωση των λιμνών μπορεί να προκάλεσε τέτοιες ρήξεις με συνέπεια τους σεισμούς.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 17 Ιανουαρίου στο περιοδικό Geophysical Research Letters.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι σεισμοί θα συμβαίνουν όποτε και όπου οι λίμνες στεγνώνουν, δήλωσε ο Sean Gallen, αναπληρωτής καθηγητής γεωλογίας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα. Τέτοιοι σεισμοί θα συμβούν μόνο όπου οι λίμνες βρίσκονται πάνω από τον φλοιό που έχει συσσωρεύσει πίεση λόγω τεκτονικής δραστηριότητας. «Η τεκτονική είναι πάντα ο οδηγός», είπε στο Live Science. «Οι αλλαγές στο φορτίο νερού απλώς αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο απελευθερώνεται η συσσωρευμένη τεκτονική καταπόνηση με την πάροδο του χρόνου».

Το στέλεχος μπορεί επίσης να απελευθερωθεί από άλλες επιφανειακές διεργασίες, δήλωσε στο Live Science ο Philippe Steer, επίκουρος καθηγητής γεωεπιστημών στο Πανεπιστήμιο της Ρεν στη Γαλλία.

Οι ισχυρές καταιγίδες μπορεί να προκαλέσουν ξαφνική και ταχεία διάβρωση, αφαιρώντας βαριά πετρώματα από ορισμένα μέρη του φλοιού και επιτρέποντάς του να ανέβει. Τα λατομεία όπου αφαιρούνται μεγάλες ποσότητες βράχου από το έδαφος έχουν παρόμοιο αποτέλεσμα, είπε ο Steer, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Αλλά ίσως τα πιο σημαντικά γεγονότα «εκφόρτωσης» στο πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν σχετίζονται με το τελευταίο μέγιστο των παγετώνων. Εκείνη την εποχή, πριν από περίπου 20.000 χρόνια, μεγάλα κομμάτια της Βόρειας Αμερικής και της Ευρασίας επιβαρύνονταν από τεράστια στρώματα πάγου, τα οποία είχαν πάχος αρκετά μίλια κατά τόπους. Αυτά τα στρώματα πάγου είχαν εξαφανιστεί σε μεγάλο βαθμό πριν από περίπου 10.000 χρόνια. Αλλά επειδή ήταν τόσο βαριά, ο φλοιός κάτω από το σημείο που κάποτε βρίσκονταν εξακολουθεί να ανακάμπτει σήμερα.