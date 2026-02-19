Robert Plant με τους Saving Grace και τη Suzi Dian - «All that glitters»

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Newsbomb

Robert Plant με τους Saving Grace και τη Suzi Dian - «All that glitters»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Robert Plant, ο θρυλικός frontman των Led Zeppelin και μία από τις πιο επιδραστικές φωνές στην ιστορία της rock, έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, αποδεικνύοντας γιατί παραμένει ένας από τους πιο ανήσυχους και δημιουργικά ακούραστους καλλιτέχνες του πλανήτη.

Ο Plant παρουσιάζει το “All That Glitters...” μαζί με το νέο σχήμα του, Saving Grace, και τη χαρισματική Suzi Dian: ένα συλλογικό project ωμό, ατμοσφαιρικό και βαθιά σύγχρονο, που ενώνει τα blues με τον υπνωτικό παλμό της ψυχεδελικής folk, μετατρέποντας την παράδοση σε μια ζωντανή, ηλεκτρισμένη εμπειρία.

O Robert Plant θα ήταν ο πρώτος που θα έλεγε ότι η όλη προσπάθεια είναι κατεξοχήν συλλογική. Τα μέλη του συγκροτήματος ενώθηκαν μέσα από μια κοινή αγάπη για τη μουσική των ριζών (roots music), τόσο την κλασική όσο και τη σύγχρονη — τα blues, τη folk, τη gospel, την country και όλους εκείνους τους γοητευτικούς ήχους που βρίσκονται ανάμεσά τους. Όπως και ο Plant, έτσι κι εκείνοι επιδιώκουν να εξερευνήσουν πώς εξελίσσονται αυτά τα είδη, αλλά και να ανακαλύψουν τις απαρχές αυτού του ρεπερτορίου, αναζωογονώντας συλλογικά τη μουσική που αγάπησαν.

robert-plant-by-tom-oldham.jpg

Ο Plant, ο οποίος υπέγραψε την παραγωγή του άλμπουμ μαζί με την μπάντα, σπάνια διεκδικεί το επίκεντρο της σκηνής· τις περισσότερες φορές μοιράζεται τα φωνητικά με τη Suzi Dian, ενώ κάποιες φορές της παραχωρεί εξ ολοκλήρου το μικρόφωνο. Παρά το εμβληματικό του status από την εποχή των Led Zeppelin, το σχήμα Saving Grace κατάφερε να ξεκινήσει το 2019 με έναν χαλαρό και σχετικά διακριτικό τρόπο, ως ένα τοπικό project. Μέχρι τη δημιουργία τους, ο Plant δεν είχε βρει ποτέ τόσο ομοϊδεάτες συνεργάτες επιστρέφοντας στη γενέτειρά του, στα σύνορα της Ουαλίας. Όπως λέει και ο ίδιος: «Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ομάδα ανθρώπων. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο τυχερός νιώθω γι' αυτό».

Ο ήχος των Saving Grace ενσωματώνει κατά στιγμές στοιχεία από τους υπνωτικούς, επαναλαμβανόμενους ρυθμούς που χαρακτήριζαν το ευρύτερο ηλεκτρικό σχήμα του Plant, τους Sensational Space Shifters. Υπάρχουν υπαινιγμοί από τα blues της ερήμου του Μάλι και την ψυχεδελική folk. Ο ήχος μπορεί να φαντάζει δελεαστικά μυστηριώδης, μελαγχολικός και ερεβώδης. «Αυτό το εγχείρημα ήταν μια αποκάλυψη — η γλυκύτητα όλου αυτού. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά υπέροχοι. Έχουν διαμορφώσει το δικό τους μοναδικό στυλ και μαζί φαίνεται να έχουν οδηγηθεί σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μουσικό μονοπάτι».

Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση στην κορυφή του εμβληματικού λόφου της Αθήνας, την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026. Ο Robert Plant και οι Saving Grace υπόσχονται μια εμφάνιση ωμή, ανήσυχη και απρόβλεπτη — μια σπάνια ευκαιρία να βιώσουμε από κοντά έναν καλλιτέχνη που συνεχίζει να εξελίσσεται με περιέργεια, τόλμη και απόλυτη αφοσίωση στη μουσική.

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου στις 12:00 μέσω του highpriority.Ticketmaster.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:44ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστηριώδης περιουσία του Άντριου: Ύποπτες πηγές εισοδήματος για να ζει «βασιλικά»

15:40ΚΑΙΡΟΣ

Ψυχρό μέτωπο στην Αττική την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου: Προσοχή στις τοπικές ενισχύσεις φαινομένων

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος έπειτα από τροχαίο

15:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η συγγραφέας Ιωάννα Καρατζαφέρη σε ηλικία 97 ετών

15:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ συνέδεσαν τις δηλώσεις Γεωργιάδη με τις φωτογραφίες από την Καισαριανή

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Ανέβαζαν υλικά, ο γερανός ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια, κεραυνοβολήθηκαν και οι δύο

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια θύματος Επστάιν: Οι καρδιές μας ένιωσαν χαρά με την είδηση της σύλληψης του Άντριου

15:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεργασία Ελλάδας - Ινδίας σε τέσσερις τομείς: Συνάντηση Μητσοτάκη - Μόντι

15:04WHAT THE FACT

Ο μεγαλύτερος φόβος ενός επιστήμονα της NASA για το «a-rock-alypse» - «Με κρατάει ξύπνιο τη νύχτα»

15:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνάκι: «Ήπια ένα ποτό» είπε η τραγουδίστρια που παρέσυρε σταθμευμένα ΙΧ - Η ποινή που επιβλήθηκε

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες της NASA ανακάλυψαν μια «κόκκινη καρδιά» σε παγετώνα της Νορβηγίας

14:47ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ειδοποιήθηκα για τις εργασίες»: Ο επιβλέπων μηχανικός μιλά στο Newsbomb για το εργατικό δυστύχημα με 2 νεκρούς στη Βάρη

14:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Robert Plant με τους Saving Grace και τη Suzi Dian - «All that glitters»

14:38ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασιλική οικογένεια δεν ενημερώθηκαν πριν τη σύλληψη του Άντριου

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία οδηγών ταξί: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους - Πορεία προς το Μαξίμου

14:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Τασούλα – Ιερώνυμου: Στο επίκεντρο η κληρονομιά του προσφυγικού ελληνισμού

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Φωτιά σε υπό κατασκευή ξενοδοχείο στην Σητεία - Βίντεο

14:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Για κάθε ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που το «νομιμότητα παντού» εφαρμόστηκε

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα σε ραντάρ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Τι καταγγέλλουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Τα μεγαλύτερα βασιλικά σκάνδαλα στην ιστορία της Βρετανίας - Οι σκιές στο Μπάκιγχαμ από τη Γουόλις Σίμπσον και τη Νταϊάνα στον Άντριου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ειδοποιήθηκα για τις εργασίες»: Ο επιβλέπων μηχανικός μιλά στο Newsbomb για το εργατικό δυστύχημα με 2 νεκρούς στη Βάρη

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας: Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Νεκρός ο 26χρονος που αγνοούνταν από το απόγευμα του Σαββάτου - Βρέθηκε στον ισθμό Κορίνθου

12:59ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Συνελήφθη ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου - Στηρίζω τις αρχές, λέει ο βασιλιάς Κάρολος, που δεν είχε ενημερωθεί πριν την αστυνομική έφοδο

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα σε ραντάρ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Τι καταγγέλλουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

13:49WHAT THE FACT

Απίστευτες εικόνες στη Βενετία: Ψάρια βγήκαν στη στεριά και πλημμύρισαν τους δρόμους

15:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η συγγραφέας Ιωάννα Καρατζαφέρη σε ηλικία 97 ετών

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Ανέβαζαν υλικά, ο γερανός ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια, κεραυνοβολήθηκαν και οι δύο

15:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ συνέδεσαν τις δηλώσεις Γεωργιάδη με τις φωτογραφίες από την Καισαριανή

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

15:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνάκι: «Ήπια ένα ποτό» είπε η τραγουδίστρια που παρέσυρε σταθμευμένα ΙΧ - Η ποινή που επιβλήθηκε

12:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδήλωτα €8 εκατ. από τον προφυλακισμένο αγροτοσυνδικαλιστή Χιλετζάκη ανακάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Αφέθηκε ελεύθερος ο γιατρός για τα επεισόδια στο Κρατικό της Νίκαιας – Δεν θα κινηθεί νομικά ο Γεωργιάδης

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια θύματος Επστάιν: Οι καρδιές μας ένιωσαν χαρά με την είδηση της σύλληψης του Άντριου

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Ποινή φυλάκισης 9,5 ετών στον πατέρα Αντώνιο - Θα πρέπει να καταβάλει 60.000 ευρώ για να μην φυλακιστεί

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

13:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγισε καρδιές ο Βαγγέλης Μόρας για τον αδελφό του - «Ο Δημήτρης δεν τα κατάφερε, έφυγε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ