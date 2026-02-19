Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

Έντονη είναι ήδη η κινητικότητα στη Βαρβάκειο αγορά, καθώς οι πολίτες ξεκίνησαν τις αγορές τους εν όψει της Καθαράς Δευτέρας. Από νωρίς το πρωί, καταναλωτές επισκέπτονται τα ιχθυοπωλεία της αγοράς στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Οι έμποροι δηλώνουν ότι η κίνηση αυξάνεται καθημερινά όσο πλησιάζει η γιορτή, με τα θαλασσινά να έχουν την τιμητική τους. Οι τιμές, σύμφωνα με τους επαγγελματίες, κυμαίνονται σε προσιτά επίπεδα, ενώ επισημαίνεται ότι στη Βαρβάκειο είναι ελαφρώς χαμηλότερες σε σχέση με τα συνοικιακά ψαράδικα ή τα σούπερ μάρκετ.

Ενδεικτικές τιμές

Μύδια – στρείδια: 5,99 ευρώ

Πλοκάμια: 7,99 ευρώ

Καλαμάρια: 13,99 ευρώ

Καλαμάρια (κατεψυγμένα): 10 ευρώ

Γαρίδα: από 7 έως 12 ευρώ

Θράψαλο: 8,39 ευρώ

Χταπόδι: 22 ευρώ

Σουπιά: 10,99 ευρώ

Όπως τονίζουν οι καταστηματάρχες, οι τιμές ενδέχεται να διαφοροποιηθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς σημαντικό ρόλο παίζουν οι καιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση καλοκαιρίας και ομαλής αλιείας, οι τιμές αναμένεται να διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα. Αντίθετα, η κακοκαιρία και οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να περιορίσουν την τροφοδοσία της αγοράς, οδηγώντας σε αυξήσεις.

Οι επαγγελματίες της αγοράς εκτιμούν ότι η κορύφωση της κίνησης θα σημειωθεί το Σαββατοκύριακο, με τη Βαρβάκειο να κινείται σε γιορτινούς ρυθμούς.

Διαβάστε επίσης