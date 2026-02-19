Κυρανάκης: «Τραμπούκοι του ΣΑΤΑ απειλούν αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν απεργία»

Οι οδηγοί ταξί που καταγγέλουν απειλές είναι κομματικοί, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο

Newsbomb

Κυρανάκης: «Τραμπούκοι του ΣΑΤΑ απειλούν αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν απεργία»

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ με αφορμή την απεργία των ταξί.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε σε καταγγελία που υπάρχει από οδηγούς ταξί ότι δέχονται απειλές από συναδέλφους τους επειδή δεν θέλουν να κάνουν απεργία. «Τραμπούκοι του ΣΑΤΑ απειλούν αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν απεργία», είπε στον ΣΚΑΪ ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος ζήτησε να παρέμβει τηλεφωνικά και απάντησε: «Αυτά τα πράγματα που βγαίνει και λέει ο κ. Κυρανάκης εκθέτει την κυβέρνηση και τον εαυτό του. Είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα. Νόμιζε ότι επειδή ελέγχει ένα μικρό μέρος συνδικαλιστών – τους εξέθεσε κιόλας με ονόματα- ότι ο κλάδος πειθαρχεί σε όποιους.. όπως τον πρόεδρο των πρόεδρο των οδηγών, που προδίδει τους οδηγούς και δεν τον ακολουθεί κανένας – ότι θα επιβάλλει νόμους δικτατορικούς νόμους που εξυπηρετούν μόνο ιδιώτες απέναντι στη δημόσια μεταφορά και δεν ντρέπεται που το λέει».

«Ελέγχονται από τον υπουργό. Δεν είπα ελέγχονται από τον κλάδο. Το λέω και το υπογράφω», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, που κατηγόρησε τον αναπληρωτή υπουργό ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών ενοικιαζόμενων ταξί.
«Αντί να πει ποια είναι τα αιτήματα του κλάδου αυτό κάνει μονίμως. Θέλει να κάνει θόρυβο και να συκοφαντεί. Τους οδηγούς ταξί τους εκπροσωπείτε εσείς κ. Λυμπερόπουλε ή τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες;», σχολίασε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ είπε στον αναπληρωτή υπουργό «κύριε Κυρανάκη από χθες μαζί σας δεν μιλάω. Μας διώξατε από το γραφείο». «Εσείς ζητήσατε να βγείτε να μιλήσετε μαζί μου», είπε ο κ. Κυρανάκης.

«Μας είπατε όποιος δεν συμφωνεί να αλλάξει επάγγελμα. Πρωτοφανές ούτε ο Παπαδόπουλος δεν το έχει πει στη χώρα αυτό. Ούτε η χούντα δεν το έχει πει. Το καταλαβαίνετε;», ρώτησε ο Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος σημείωσε για τις καταγγελίες ότι «αυτοί είναι κομματικοί που τους βάζει και παίρνουν και κάνουν τέτοια πράγματα».

«Όταν ανέλαβα ο κ. Λυμπερόπουλος κάθε μέρα ζητούσε συνάντηση. Του είπαμε ότι έχουμε επείγοντα θέματα σιδηροδρόμων τα οποία πρέπει να λυθούν κατά προτεραιότητα», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Και συνέχισε: «Του εξηγούσα ότι πρέπει να κατανοήσει ότι είναι πιο σημαντικά αυτά τα θέματα από αυτά τα οποία λέει τώρα εδώ με φωνές. Αυτό ούτε το σεβάστηκε ούτε το σέβεται».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:38ΕΛΛΑΔΑ

Διέρρηξαν στην Πάτρα το σπίτι των δύο γυναικών αδελφών που βρέθηκαν νεκρές στο διαμέρισμά τους

12:35ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκία: Παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου οι έρευνες της Ελλάδας νότια της Κρήτης

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας: Κινδύνεψε η σωματική μου ακεραιότητα

12:26WHAT THE FACT

Προειδοποίηση του Στίβεν Χόκινγκ για το μέλλον: «Δεν πιστεύω ότι η ανθρωπότητα θα επιβιώσει τα επόμενα χίλια χρόνια»

12:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδήλωτα 8 εκατ. ευρώ από προφυλακισμένο αγροτοσυνδικαλιστή ανακάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

12:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Η ενημέρωση συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπo Παύλο Μαρινάκη

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συνελήφθη στη βασιλική κατοικία Σάντριγχαμ ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα -δικηγόρος οικογενειών θυμάτων: «Απόλυτα σωστή η προφυλάκιση του ιδιοκτήτη, γνώριζε κι οργάνωνε τα πάντα»

11:56LIFESTYLE

Αγγελική Νικολούλη: Τα βιβλία της γίνονται σειρά στην τηλεόραση

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Αστυνομικοί στο Σάντρινγκχαμ, όπου μένει ο Άντριου - «Κανείς υπεράνω του νόμου»

11:50ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι 200 ήρωες κομμουνιστές της Καισαριανής, η ιστορία και το πολιτικό χρέος

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη αεροπορική δύναμη από την εισβολή στο Ιράκ το 2003 - Xάρτες

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Ποινή φυλάκισης 9,5 ετών στον πατέρα Αντώνιο - Θα πρέπει να καταβάλει 60.000 ευρώ για να μην φυλακιστεί

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι και πώς λειτουργούν τα Virtual Sports στο διαδικτυακό στοίχημα

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με σπασμένα φρένα η Κατερίνα Καινούργιου – «Χτυπά» 20άρια

11:31ΕΛΛΑΔΑ

«Εμείς είμαστε με το Ισραήλ! Μπορούμε;»: Η απάντηση Άδωνι σε διαδηλώτρια στο Αρεταίειο που είπε «είμαστε με την Χαμάς»

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Φώκια έκανε την εμφάνισή της στο λιμάνι της Τήνου - Βίντεο

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια μεταξύ νοσηλευτών και αστυνομικών στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη Γεωργιάδη

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Συναγερμός για νέα τρομοκρατική απειλή με στόχο τζαμί ενόψει του Ραμαζανιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:20ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια μεταξύ νοσηλευτών και αστυνομικών στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη Γεωργιάδη

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συνελήφθη στη βασιλική κατοικία Σάντριγχαμ ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Ποινή φυλάκισης 9,5 ετών στον πατέρα Αντώνιο - Θα πρέπει να καταβάλει 60.000 ευρώ για να μην φυλακιστεί

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:31ΕΛΛΑΔΑ

«Εμείς είμαστε με το Ισραήλ! Μπορούμε;»: Η απάντηση Άδωνι σε διαδηλώτρια στο Αρεταίειο που είπε «είμαστε με την Χαμάς»

10:12ΕΛΛΑΔΑ

«Όλος ο κόσμος έκλαιγε, ο Χρήστος έκανε παρέα με τα παιδιά μου» – Θρήνος στην Εύβοια για τον χαμό των δύο εργατών από ηλεκτροπληξία

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας: Κινδύνεψε η σωματική μου ακεραιότητα

08:45ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Μηχανικός εντοπίζει τη διαρροή προπανίου και μένει άφωνος - «Έχει χτυπήσει κόκκινο»

12:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδήλωτα €8 εκατ. από τον προφυλακισμένο αγροτοσυνδικαλιστή Χιλετζάκη ανακάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Τσιλιαδόροι στήνουν καρτέρι σε μεθυσμένους οδηγούς λίγο πριν τα μπλόκα της Τροχαίας και τους περνούν τα ΙΧ έναντι αμοιβής

11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορυδαλλός: Δύο άνδρες πίσω από την έκρηξη χειροβομβίδας - Στόχος άνδρας με παρελθόν στα ναρκωτικά

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Χανιά για την εξαφάνιση 52χρονου – Έφυγε από το σπίτι χωρίς το κινητό του

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη αεροπορική δύναμη από την εισβολή στο Ιράκ το 2003 - Xάρτες

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης χωρίς τέλος στην υπόθεση Έπσταϊν: Επίσημη έρευνα για τα δύο κορίτσια που στραγγαλίστηκαν και θάφτηκαν στο «Ράντσο Ζορό»

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ράπερ Lil Poppa σε ηλικία 25 ετών

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει από αύριο ο καιρός: Πώς θα εξελιχθεί μέσα στο τριήμερο - Πρόγνωση Μαρουσάκη

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του τριημέρου - Εκπλήξεις για τους εκδρομείς

16:41ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα μπαίνει στο πρόγραμμα κατασκευής αμερικανικών φρεγατών - Τι είπε ο Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ