Κυρανάκης: «Τραμπούκοι του ΣΑΤΑ απειλούν αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν απεργία»

Ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ με αφορμή την απεργία των ταξί.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε σε καταγγελία που υπάρχει από οδηγούς ταξί ότι δέχονται απειλές από συναδέλφους τους επειδή δεν θέλουν να κάνουν απεργία. «Τραμπούκοι του ΣΑΤΑ απειλούν αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν απεργία», είπε στον ΣΚΑΪ ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος ζήτησε να παρέμβει τηλεφωνικά και απάντησε: «Αυτά τα πράγματα που βγαίνει και λέει ο κ. Κυρανάκης εκθέτει την κυβέρνηση και τον εαυτό του. Είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα. Νόμιζε ότι επειδή ελέγχει ένα μικρό μέρος συνδικαλιστών – τους εξέθεσε κιόλας με ονόματα- ότι ο κλάδος πειθαρχεί σε όποιους.. όπως τον πρόεδρο των πρόεδρο των οδηγών, που προδίδει τους οδηγούς και δεν τον ακολουθεί κανένας – ότι θα επιβάλλει νόμους δικτατορικούς νόμους που εξυπηρετούν μόνο ιδιώτες απέναντι στη δημόσια μεταφορά και δεν ντρέπεται που το λέει».

«Ελέγχονται από τον υπουργό. Δεν είπα ελέγχονται από τον κλάδο. Το λέω και το υπογράφω», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, που κατηγόρησε τον αναπληρωτή υπουργό ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών ενοικιαζόμενων ταξί.

«Αντί να πει ποια είναι τα αιτήματα του κλάδου αυτό κάνει μονίμως. Θέλει να κάνει θόρυβο και να συκοφαντεί. Τους οδηγούς ταξί τους εκπροσωπείτε εσείς κ. Λυμπερόπουλε ή τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες;», σχολίασε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ είπε στον αναπληρωτή υπουργό «κύριε Κυρανάκη από χθες μαζί σας δεν μιλάω. Μας διώξατε από το γραφείο». «Εσείς ζητήσατε να βγείτε να μιλήσετε μαζί μου», είπε ο κ. Κυρανάκης.

«Μας είπατε όποιος δεν συμφωνεί να αλλάξει επάγγελμα. Πρωτοφανές ούτε ο Παπαδόπουλος δεν το έχει πει στη χώρα αυτό. Ούτε η χούντα δεν το έχει πει. Το καταλαβαίνετε;», ρώτησε ο Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος σημείωσε για τις καταγγελίες ότι «αυτοί είναι κομματικοί που τους βάζει και παίρνουν και κάνουν τέτοια πράγματα».

«Όταν ανέλαβα ο κ. Λυμπερόπουλος κάθε μέρα ζητούσε συνάντηση. Του είπαμε ότι έχουμε επείγοντα θέματα σιδηροδρόμων τα οποία πρέπει να λυθούν κατά προτεραιότητα», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Και συνέχισε: «Του εξηγούσα ότι πρέπει να κατανοήσει ότι είναι πιο σημαντικά αυτά τα θέματα από αυτά τα οποία λέει τώρα εδώ με φωνές. Αυτό ούτε το σεβάστηκε ούτε το σέβεται».

