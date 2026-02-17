Θεσσαλονίκη: Χωρίς ταξί Τετάρτη και Πέμπτη
Το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης έχει αναγγείλει πορεία αύριο Τετάρτη, στις 11:00 το πρωί, με εκκίνηση από το PAOK Sports Arena, στην οδό Αντώνη Τρίτση
- Οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη συμμετέχουν σε απεργία την Τετάρτη και την Πέμπτη, με πλήρη απουσία ταξί στην πόλη.
- Η πορεία της Τετάρτης ξεκινά στις 11:00 από το PAOK Sports Arena στην οδό Αντώνη Τρίτση.
Χωρίς ταξί θα μείνει την Τετάρτη και την Πέμπτη η Θεσσαλονίκη, καθώς οι οδηγοί θα συμμετέχουν στην απεργία που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία του κλάδου.
Κύρια αιτήματα είναι η παράταση της υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης, η απόσυρση του άρθρου 52 του υπουργείου Μεταφορών που , όπως επισημαίνουν οι οδηγοί ταξί, δίνει διευκολύνσεις στα ΙΧ-ΒΑΝ και η επαναφορά του μητρώου γενικής χρήσης.
