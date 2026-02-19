Ποινή φυλάκισης 9,5 ετών στον πατέρα Αντώνιο - Θα πρέπει να καταβάλει 60.000 ευρώ

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων επέβαλε στον ιδρυτή της οργάνωσης «Κιβωτός του Κόσμου» Αντώνιο Παπανικολάου ποινή φυλάκισης 9 ετών και 6 μηνών κατά συγχώνευση, με εκτιτέα τα 8 έτη, για σειρά πλημμεληματικών πράξεων που αφορούν τιμωρητικές συμπεριφορές σε βάρος παιδιών εντός των δομών της οργάνωσης.

Το δικαστήριο αποφάσισε τη μετατροπή της ποινής προς 10 ευρώ ημερησίως, γεγονός που σημαίνει ότι για να αποφύγει τη φυλάκιση θα πρέπει να καταβάλει περίπου 60.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε ποινή 4 ετών και 3 μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική, ενώ του είχε δοθεί και αναστολή έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Ποινές και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα

Μαζί με τον πατέρα Αντώνιο καταδικάστηκαν:

πρώην μέλος του ΔΣ της οργάνωσης σε 4 έτη και 7 μήνες,

πρώην εργαζόμενος σε 3 έτη και 4 μήνες,

πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών Βόλου σε 1 έτος και 8 μήνες,

πρώην διευθύντρια δομής Βόλου σε 2 έτη και 1 μήνα.

Για τους δύο πρώτους αποφασίστηκε μετατροπή της ποινής σε χρηματική (10 ευρώ ημερησίως), ενώ στους δύο τελευταίους χορηγήθηκε αναστολή.

Έρευνα για ψευδορκία τεσσάρων μαρτύρων

Το δικαστήριο διέταξε τη διαβίβαση της δικογραφίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ψευδορκίας τεσσάρων μαρτύρων, οι οποίοι φέρονται να προέβησαν σε αναληθείς ισχυρισμούς στο Εφετείο. Θα εξεταστεί επίσης πιθανή ηθική αυτουργία ή συνέργεια στην πράξη. Όπως σημείωσε η εισαγγελική λειτουργός, θα διερευνηθεί εάν οι καταθέσεις τους δόθηκαν υπό πίεση, δόλο ή πλάνη.

Ελαφρυντικά

Ο πατέρας Αντώνιος δεν εκπροσωπήθηκε από δικηγόρους κατά την έκδοση της απόφασης, καθώς είχαν παραιτηθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις επικαλούμενοι μεροληψία της έδρας. Ως εκ τούτου, δεν ζητήθηκαν ελαφρυντικά για λογαριασμό του.

Δύο συνεργάτες του ζήτησαν το ελαφρυντικό του άρθρου 84 §2β ΠΚ, υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν υπό επιβολή και εξάρτηση από τον ιδρυτή της οργάνωσης. Οι συνήγοροι υπεράσπισης ανέφεραν ότι τελούσαν «υπό την επιρροή και λειτουργική καθοδήγηση» του πατέρα Αντωνίου.

Η εισαγγελέας εισηγήθηκε την απόρριψη του ελαφρυντικού, τονίζοντας ότι οι κατηγορούμενοι είχαν πλήρη αντίληψη των πράξεών τους και ότι η χρήση βίας σε ανηλίκους δεν μπορεί να θεωρηθεί παιδαγωγικό μέτρο, ενώ άλλοι παιδαγωγοί είχαν αρνηθεί να συμμετάσχουν σε τέτοιες πρακτικές.

Αντίθετα, έγινε δεκτή η χορήγηση του ελαφρυντικού της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, το οποίο τελικά αναγνωρίστηκε στους δύο κατηγορούμενους που το αιτήθηκαν.

