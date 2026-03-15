Ήπειρος: Πυροβόλησαν κύκνο στη λιμνοθάλασσα Κορωνησίας - Επιχείρηση διάσωσης του πτηνού

Βίαιο περιστατικό κατά της άγριας ζωής σημειώθηκε στη λιμνοθάλασσα της Κορωνησίας στον Αμβρακικό, προκαλώντας την οργή των κατοίκων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Ένας πανέμορφος κύκνος βρέθηκε τραυματισμένος από πυρά αγνώστου, ο οποίος δεν δίστασε να στρέψει το όπλο του ενάντια στο απροστάτευτο πτηνό.

Ο κύκνος εντοπίστηκε αιμόφυρτος, σύμφωνα με το epiruspost.gr, φέροντας εμφανή τραύματα από σκάγια που κατέστησαν αδύνατο το πέταγμα και ουσιαστικά την επιβίωσή του.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό του, υπήρξε κινητοποίηση για τη διάσωσή του. Ενημερώθηκε η ΑΝΙΜΑ (Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής), οι ειδικοί της οποίας έδωσαν οδηγίες για την ασφαλή περισυλλογή του.

Το πτηνό τοποθετήθηκε προσεκτικά σε ειδικό κιβώτιο και παραδόθηκε προκειμένου να μεταφερθεί για να λάβει την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική φροντίδα.

