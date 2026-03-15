Σύγκρουση ασθενοφόρου με περιπολικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Σύγκρουση ανάμεσα σε ασθενοφόρο και περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/03) επί της Εγνατίας στη Θεσσαλονίκη, κοντά στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το τροχαίο συνέβη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, λίγο πριν από την Πύλη Εμπορίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το ασθενοφόρο μετέφερε ασθενή, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν τα δύο οχήματα παραμένουν ασαφείς.

Στο σημείο έσπευσε επιπλέον ασθενοφόρο, για να μεταφέρει τυχόν τραυματίες και να διασφαλίσει τη συνέχεια της παροχής ιατρικής φροντίδας χωρίς καθυστέρηση. Οι αρχές διενεργούν έρευνα για την ακριβή αιτία του ατυχήματος.

