Formula 1: Κυριαρχία Αντονέλι και Mercedes στην Κίνα! Πρώτο βάθρο για Χάμιλτον με Ferrari
Την παρθενική του νίκη στην πορεία του στην Formula 1 πανηγύρισε ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι, ο οποίος στα 19 του χρόνια κυριάρχησε στο Grand Prix της Κίνας, με τον Τζορτζ Ράσελ να συμπληρώνει το 1-2 της Mercedes.
Ο Ιταλός οδηγός εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την pole position που κατέκτησε το Σάββατο (14/3) και πανηγύρισε τη νίκη στο Grand Prix της Κίνας, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (15/3) στην πίστα της Σανγκάης.
Ο μόλις 19 ετών «πιλότος» από την Μπολόνια πέτυχε την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1, οδηγώντας τη Mercedes σε ένα εντυπωσιακό «1-2» στον δεύτερο αγώνα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Βρετανός ομόσταυλός του, Τζορτζ Ράσελ.
Με αυτή τη νίκη, ο Αντονέλι έγινε ο δεύτερος νεότερος οδηγός που κατακτά Grand Prix στην ιστορία του αθλήματος. Το σχετικό ρεκόρ εξακολουθεί να ανήκει στον Ολλανδό τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος είχε πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη το 2016 με τη Red Bull σε ηλικία μόλις 18 ετών.
Στην τρίτη θέση του βάθρου βρέθηκε ο Λιούις Χάμιλτον με Ferrari, σε μια σημαντική στιγμή για τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή, καθώς πρόκειται για το πρώτο του βάθρο με τη νέα του ομάδα. Αμέσως πίσω του τερμάτισε ο Μονεγάσκος ομόσταυλός του, Σαρλ Λεκλέρκ, ύστερα από μια δυνατή μάχη κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής της McLaren, Λάντο Νόρις, καθώς και ο ομόσταυλός του Όσκαρ Πιάστρι, δεν κατάφεραν τελικά να εκκινήσουν στον αγώνα εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων στα μονοθέσιά τους.
Η βαθμολογία των οδηγών μετά το Grand Prix της Κίνας:
Τζορτζ Ράσελ 51
Κίμι Αντονέλι 47
Σαρλ Λεκλέρ 34
Λιούις Χάμιλτον 33
Όλι Μπέρμαν 17
Λάντο Νόρις 15
Πιερ Γκασλί 9
Μαξ Φερστάπεν 8
Λίαμ Λόσον 8
Άρβιντ Λίντμπλαντ 4
Ισάκ Χάντζαρ 4
Όσκαρ Πιάστρι 3
Κάρλος Σάινθ 2
Γκάμπριελ Μπορτολέτο 2
Φράνκο Κολαπίντο 1
Λανς Στρολ 0
Άλεξ Άλμπον 0
Νίκο Χούλκενμπεργκ 0
Φερνάντο Αλόνσο 0
Σέρχιο Πέρεζ 0
Έστεμπαν Όκον 0
Βάλτερι Μπότας 0
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
Mercedes 98
Ferrari 67
McLaren 18
Haas 17
Red Bull 12
Racing Bulls 12
Alpine 10
Audi 2
Williams 2
Cadillac 0
Aston Martin 0