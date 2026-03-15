Formula 1: Κυριαρχία Αντονέλι και Mercedes στην Κίνα! Πρώτο βάθρο για Χάμιλτον με Ferrari

Ο Ιταλός οδηγός εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την pole position που κατέκτησε το Σάββατο (14/3) και πανηγύρισε τη νίκη στο Grand Prix της Κίνας, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (15/3) στην πίστα της Σανγκάης.

Ο μόλις 19 ετών «πιλότος» από την Μπολόνια πέτυχε την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1, οδηγώντας τη Mercedes σε ένα εντυπωσιακό «1-2» στον δεύτερο αγώνα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Βρετανός ομόσταυλός του, Τζορτζ Ράσελ.

Με αυτή τη νίκη, ο Αντονέλι έγινε ο δεύτερος νεότερος οδηγός που κατακτά Grand Prix στην ιστορία του αθλήματος. Το σχετικό ρεκόρ εξακολουθεί να ανήκει στον Ολλανδό τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος είχε πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη το 2016 με τη Red Bull σε ηλικία μόλις 18 ετών.

Here are your points-scorers after a thrilling race ?#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/pPRrqN3Yeq — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Στην τρίτη θέση του βάθρου βρέθηκε ο Λιούις Χάμιλτον με Ferrari, σε μια σημαντική στιγμή για τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή, καθώς πρόκειται για το πρώτο του βάθρο με τη νέα του ομάδα. Αμέσως πίσω του τερμάτισε ο Μονεγάσκος ομόσταυλός του, Σαρλ Λεκλέρκ, ύστερα από μια δυνατή μάχη κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής της McLaren, Λάντο Νόρις, καθώς και ο ομόσταυλός του Όσκαρ Πιάστρι, δεν κατάφεραν τελικά να εκκινήσουν στον αγώνα εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων στα μονοθέσιά τους.

Η βαθμολογία των οδηγών μετά το Grand Prix της Κίνας:

Τζορτζ Ράσελ 51

Κίμι Αντονέλι 47

Σαρλ Λεκλέρ 34

Λιούις Χάμιλτον 33

Όλι Μπέρμαν 17

Λάντο Νόρις 15

Πιερ Γκασλί 9

Μαξ Φερστάπεν 8

Λίαμ Λόσον 8

Άρβιντ Λίντμπλαντ 4

Ισάκ Χάντζαρ 4

Όσκαρ Πιάστρι 3

Κάρλος Σάινθ 2

Γκάμπριελ Μπορτολέτο 2

Φράνκο Κολαπίντο 1

Λανς Στρολ 0

Άλεξ Άλμπον 0

Νίκο Χούλκενμπεργκ 0

Φερνάντο Αλόνσο 0

Σέρχιο Πέρεζ 0

Έστεμπαν Όκον 0

Βάλτερι Μπότας 0

Η βαθμολογία των κατασκευαστών:

Mercedes 98

Ferrari 67

McLaren 18

Haas 17

Red Bull 12

Racing Bulls 12

Alpine 10

Audi 2

Williams 2

Cadillac 0

Aston Martin 0

