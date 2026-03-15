Χρυσά Βατόμουρα: Χειρότερη ταινία της χρονιάς το «War of the Worlds»

Η sci-fi ταινία του Prime Video, «War of the Worlds» με πρωταγωνιστή τον Ice Cube, αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής των 46ων Χρυσών Βατόμουρων ή Golden Raspberry Awards, καθώς «στέφτηκε» η χειρότερη ταινία της χρονιάς.

Η ταινία κέρδισε σε πέντε από τις έξι κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια, συμπεριλαμβανομένων των: Χειρότερου Α' Ανδρικού Ρόλου, Χειρότερου Prequel, Remake, Rip-off ή Sequel, Χειρότερης Σκηνοθεσίας και Χειρότερου Σεναρίου.

«Το War of the Worlds, έγινε σχεδόν αμέσως ένα κλασικό cult έργο που όλοι λατρεύουν να μισούν», ανέφεραν οι διοργανωτές των βραβείων, συμπληρώνοντας: «Η ταινία εξασφάλισε τη θέση της στο πάνθεον των Razzies, σαρώνοντας σχεδόν σε κάθε κατηγορία για το τρόπαιο των 4,97 δολαρίων».

Στους υπόλοιπους νικητές περιλαμβάνεται και η live action ταινία «Snow White» της Disney η οποία έλαβε δύο βραβεία. Σχολιάζοντας την ταινία, οι διοργανωτές σημείωσαν: «Κόστισε μια περιουσία και έχασε μια περιουσία, ίσως καταραμένη από τον ίδιο τον Walt [Disney], επειδή αγνοήθηκε η τελευταία του επιθυμία να μην γίνει ποτέ remake».

Η Rebel Wilson αναδείχθηκε η «Χειρότερη Ηθοποιός» για την ερμηνεία της στην κωμική περιπέτεια «Bride Hard», ενώ η Scarlet Rose Stallone βραβεύτηκε για το ρόλο της στο αλλόκοτο γουέστερν «Gunslingers».

Παράλληλα, η Kate Hudson έλαβε το «Βραβείο Εξιλέωσης» (Razzie Redeemer Award), το οποίο δίνεται σε καλλιτέχνες που παρά τις παλαιότερες αρνητικές υποψηφιότητες, ξεχωρίζουν πλέον για μια αξιόλογη ερμηνεία. Η ηθοποιός η οποία φέτος είναι υποψήφια για Όσκαρ για την ερμηνεία της στο «Song Sung Blue», έχει βρεθεί υποψήφια στα Βατόμουρα για τις ταινίες: «Music» (2021), «Mother's Day» (2016) και «My Best Friend's Girl» (2008) έχοντας κερδίσει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για το «Almost Famous» το 2001.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, τα βραβεία που «τιμούν» τις χειρότερες ταινίες της χρονιάς, ψηφίζονται από 1.223 μέλη από 50 πολιτείες των ΗΠΑ και από περισσότερες από 24 χώρες.

Ακολουθεί η λίστα των νικητών της 46ης διοργάνωσης:

Χειρότερη Ταινία: «War of the Worlds»

Χειρότερος Α' Ανδρικός: Ice Cube, «War of the Worlds»

Χειρότερος Α' Γυναικείος: Rebel Wilson, «Bride Hard»

Χειρότερος Β' Γυναικείος: Scarlet Rose Stallone, «Gunslingers»

Χειρότερος Β' Ανδρικός: Οι επτά τεχνητά δημιουργημένοι νάνοι, «Snow White»

Χειρότερος Σκηνοθέτης: Rich Lee, «War of the Worlds»

Χειρότερο Σενάριο: Kenny Golde & Marc Hyman «War of the Worlds»

Χειρότερο Prequel, Remake, Rip-Off ή Sequel: «War of the Worlds»

Χειρότερος Κινηματογραφικός Συνδυασμός: Οι επτά τεχνητά δημιουργημένοι νάνοι, «Snow White»

«Βραβείο Razzie Redeemer»: Kate Hudson, «Song Sung Blue».