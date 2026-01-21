Χρυσά Βατόμουρα: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις «χειρότερες» ταινίες της χρονιάς

Δείτε την πλήρης λίστα των υποψηφιοτήτων

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Χρυσά Βατόμουρα: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις «χειρότερες» ταινίες της χρονιάς

"Χιονάτη" με την Ρέιτσελ Ζέγκλερ

Τα Χρυσά Βατόμουρα ή Golden Raspberry Awards ανακοίνωσαν τις δικές τους υποψηφιότητες για τις χειρότερες ταινίες και ερμηνείες της χρονιάς για την 46η τους διοργάνωση, με τις ταινίες «Snow White» και «War of the Worlds» του Ice Cube να έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες.

Πέρα από αυτές τις δύο ταινίες, η σατιρική τελετή απονομής βραβείων πρότεινε τις ταινίες «The Electric State», «Hurry Up Tomorrow» και «Star Trek: Section 31» για το βραβείο της χειρότερης ταινίας της χρονιάς.

Όσον αφορά την υποκριτική, ο Abel «The Weeknd» Tesfaye είναι υποψήφιος στην κατηγορία «Χειρότερος ηθοποιός της χρονιάς» για την ερμηνεία του στην ταινία «Hurry Up Tomorrow», η οποία έλαβε συνολικά πέντε υποψηφιότητες για τα Χρυσά Βατόμουρα. Ο τραγουδιστής θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους Dave Bautista («In the Lost Lands»), Ice Cube («War of the Worlds»), Scott Eastwood («Alarum») και Jared Leto («Tron: Ares») για το βραβείο.

Εν τω μεταξύ, οι υποψήφιες για χειρότερη ηθοποιό της χρονιάς είναι οι Ariana DeBose («Love Hurts»), Milla Jovovich («In the Lost Lands»), Natalie Portman («Fountain of Youth»), Rebel Wilson («Bride Hard») και Michelle Yeoh («Star Trek: Section 31»).

Μια άλλη αξιοσημείωτη κατηγορία είναι η «Χειρότερο Δίδυμο», με μερικούς από τους υποψηφίους να είναι οι επτά νάνοι από την ταινία «Snow White», ο James Corden και η Rihanna στην ταινία «Smurfs» και ο Robert DeNiro που υποδύθηκε δύο χαρακτήρες, τον Frank και τον Vito στην ταινία «The Alto Nights».

Οι νικητές της 46ης ετήσιας απονομής των Golden Raspberry Awards θα ανακοινωθούν στις 14 Μαρτίου.

Η πλήρης λίστα των υποψηφιοτήτων:

  • Χειρότερη Ταινία

«The Electric State»

«Hurry Up Tomorrow»

«Snow White» (2025)

«Star Trek: Section 31»

«War of the Worlds» (2025)

  • Χειρότερος Α' Ανδρικός Ρόλος

Dave Bautista / «In the Lost Lands»

Ice Cube / «War of the Worlds»

Scott Eastwood / «Alarum»

Jared Leto / «Tron: Ares»

Abel «The Weeknd» Tesfaye / «Hurry Up Tomorrow»

  • Χειρότερος Α' Γυναικείος Ρόλος

Ariana DeBose / «Love Hurts»

Milla Jovovich / «In the Lost Lands»

Natalie Portman / «Fountain of Youth»

Rebel Wilson / «Bride Hard»

Michelle Yeoh / «Star Trek: Section 31»

  • Χειρότερο Remake ή Sequel

«I Know What You Did Last Summer» (2025)

«Five Nights at Freddy’s 2»

«Smurfs» (2025)

«Snow White» (2025)

«War of the Worlds» (2025)

  • Χειρότερος Β' Γυναικείος Ρόλος

Άννα Τσλουμσκι / «Bride Hard»

Έμα Χόρβαθ / «The Strangers: Chapter 2»

Σκάρλετ Ρόουζ Σταλόνε / «Gunslingers»

Κέισι Ρολ / «Star Trek: Section 31»

Ίσις Βαλβέρντε / «Alarum»

  • Χειρότερος Β' Ανδρικός Ρόλος

Επτά νάνοι / «Snow White» (2025)

Νικόλας Κέιτζ / «Gunslingers»

Στίβεν Ντορφ / «Bride Hard»

Γκρεγκ Κινίαρ / «Off the Grid»

Σιλβέστερ Σταλόνε / «Alarum»

  • Χειρότερο Δίδυμο

Επτά νάνοι / «Snow White» (2025)

Τζέιμς Κόρντεν & Ριάνα / «Στρουμφάκια» (2025)

Ice Cube & η κάμερα στο Zoom / «War of the Worlds» (2025)

Ρόμπερτ Ντε Νίρο & Ρόμπερτ Ντε Νίρο (ως Φρανκ & Βίτο) / «The Alto Knights»

The Weeknd & ο τεράστιος εγωισμός του / «Hurry Up Tomorrow»

  • Χειρότερος Σκηνόθετης

Rich Lee / «Ο Πόλεμος των Κόσμων» (2025)

Olatunde Osunsanmi / «Star Trek: Section 31»

The Russo Brothers / «The Electric State»

Trey Edward Shults / «Hurry Up Tomorrow»

Marc Webb / «Η Χιονάτη» (2025)

  • Χειρότερο Σενάριο

«The Electric State»

«Hurry Up Tomorrow»

«Snow White»

«Star Trek: Section 31»

«War of the Worlds»

