Τσιλιαδόροι περνούν τα οχήματα μεθυσμένων από τα μπλόκα της Τροχαίας έναντι αμοιβής

«Τσιλιαδόροι» στήνονται σε κομβικά σημεία λίγα μέτρα πριν τα μπλόκα της Τροχαίας κι αναλαμβάνουν να περάσουν τα ΙΧ μεθυσμένων οδηγών για να αποφύγουν το αλκοτέστ.

Μετά τις ομάδες στo Viber και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι επιτήδειοι που αρνούνται να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία και συνεχίζουν να θέτουν εαυτούς και τους υπόλοιπους οδηγούς και πεζούς σε κίνδυνο, επιστρατεύουν νέα «μέσα» για να αποφεύγουν την τσιμπίδα του νόμου.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ υπάρχουν «τσιλιαδόροι» που αναλαμβάνουν να περάσουν «αναίμακτα» τα ΙΧ των μεθυσμένων οδηγών από τα μπλόκα της Τροχαίας. Πώς το κάνουν; Στήνονται σε κομβικά κεντρικά σημεία, μερικές εκατοντάδες μέτρα από τα σημεία που έχουν στήσει μπλόκα οι τροχονόμοι και κάνουν νόημα στους οδηγούς.

Έναντι αμοιβής, η οποία κυμαίνεται στα 15-20 ευρώ, αναλαμβάνουν να πάρουν το αυτοκίνητό τους, και να περάσουν το μπλόκο. Έτσι σε περίπτωση που γίνει σήμα από ένστολο για να σταματήσουν για αλκοτέστ, ο «τσιλιαδόρος» είναι «καθαρός» και το ΙΧ περνά το... check-point.

Ακολούθως, δίνουν ξανά το τιμόνι στον οδηγό που έχει καταναλώσει αλκοόλ, για να συνεχίσει την πορεία του, αδιαφορώντας -αμφότεροι- για το αν θα βρεθεί κάποιος άτυχος στο δρόμο τους.

Εκτός από τους τσιλιαδόρους, που εκτελούν χρέη... σοφέρ, υπάρχουν και οι μοτοσυκλετιστές που γυρνούν στους δρόμους της Αθήνας και εντοπίζουν τα σημεία που έχουν στηθεί οι έλεγχοι της Τροχαίας.

Οι συγκεκριμένοι σπεύδουν να ενημερώσουν με το… αζημίωτο (συνήθως ζητούν από 10 έως 20 ευρώ) τους οδηγούς λίγα μέτρα πριν το σημείο ελέγχου, ώστε όσοι κινδυνεύουν να επιλέξουν μια εναλλακτική διαδρομή.