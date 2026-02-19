Μάτσας: «Η πρακτική της ad hoc νομοθέτησης δεν τιμά κανένα»

Για το θέμα που προκλήθηκε για τη χρήση της διάταξης για τη συνεπιμέλεια τέκνων από την Όλγα Κεφαλογιάννη μίλησε ο Μίνως Μάτσας.

«Εγώ θα έλεγα να αρχίσουμε πρώτα από τα όμορφα πράγματα και μετά να μιλήσουμε για τα δυσάρεστα. Εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσω γι’ αυτό το θέμα γιατί είναι αρκετά ευαίσθητο. Θα ήθελα να μιλήσω για τη μουσική και για τα τραγούδια», είπε ο Μίνως Μάτσας, ο οποίος εμφανίστηκε τηλεοπτικά στον ΣΚΑΪ με αφορμή τις δύο συναυλίες του στο VOX.

«Έχει τοποθετηθεί άλλωστε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος ότι η πρακτική της ad hoc νομοθέτησης δεν τιμάει κανέναν, αφενός, και αφετέρου και η επιστημονική κοινότητα έχει τοποθετηθεί λέγοντας ότι μια τέτοια διάταξη ελλοχεύει τον κίνδυνο να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται προτίθεται να λύσει. Άρα σας λέω τα αυτονόητα και δεν έχω να πω κάτι παραπάνω», σημείωσε ο Μίνως Μάτσας.

Και πρόσθεσε: «Αλλά να πω κάτι άλλο, η λαϊκή παροιμία “μάθε τέχνη κι άστηνε κι άμα πεινάσεις πιάστηνε”, είναι σοφή. Εγώ έχω τελειώσει νομική ξέρετε, πριν τη μουσική».

Η Όλγα Κεφαλογιάννη βρέθηκε στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης καθώς ήταν η πρώτη που έκανε χρήση ρύθμισης του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συνεπιμέλεια των παιδιών. Η διάταξη χαρακτηρίστηκε «φωτογραφική» με στόχο να εξυπηρετηθεί η υπουργός Τουρισμού στην δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών της.

