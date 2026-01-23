«Πυρά» δικηγόρων για την «κατά παραγγελία» διάταξη Φλωρίδη υπέρ Κεφαλογιάννη

Τέσσερις δικηγόροι αποδομούν τις απαντήσεις που έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης για την διάταξη για την συνεπιμέλεια. Κάνουν λόγο για φωτογραφική και «κατά παραγγελία» διάταξη που αφορά την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και δημιουργεί αβεβαιότητα στο καθεστώς επιμέλειας των παιδιών.

Ο δικηγόρος και πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός σε ανάρτησή του στο Facebook υπογράμμισε ότι «η συγκεκριμένη διάταξη, την οποία έσπευσε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης να «υπερασπισθεί» στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, παρερμηνεύοντας ή μη αντιλαμβανόμενος το ακριβές περιεχόμενό της, παρουσιάζει σοβαρές νομικές κακοτεχνίες και αντιφάσεις, οι οποίες εισάγονται εν μία νυκτί και τροποποιούν θεσμικά νομοθετήματα όπως ο Αστικός Κώδικας και ο ΚπολΔ».

«Με την τροποποιηθείσα διάταξη δίνεται η δυνατότητα, με την έκδοση της πρωτοβάθμιας απόφασης και χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό, ο γονέας ο οποίος «δυσαρεστείται» με την απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια να απευθύνεται στο ίδιο (ισόβαθμο) δικαστήριο προκειμένου να «μεταρρυθμίσει» την απόφαση, παρότι έχει ασκήσει έφεση και επομένως η ίδια ακριβώς απόφαση είναι εκκρεμής ενώπιον ανώτερου Δικαστηρίου. Συνεπώς, δημιουργήθηκε επί της ουσίας ένα νέο ένδικο βοήθημα (με λειτουργία ενδίκου μέσου) όπου το πρωτοβάθμιο δικαστήριο θα «ελέγχει» τον εαυτό του, παρότι την ίδια στιγμή, η ίδια απόφαση θα ελέγχεται και από το ανώτερο Δικαστήριο (Εφετείο)», σημείωσε ο Δημήτρης Βερβεσός.

«Σημειωτέον ότι η διάταξη πριν την τροποποίησή της με τον νόμο 5264/2025 εφαρμοζόταν μόνον εφόσον είχε εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της σχετικής με την επιμέλεια αγωγής, εφόσον πράγματι είχαν μεταβληθεί οι συνθήκες. Αυτονόητο είναι δε ότι σε εκείνο το χρονικό σημείο (έκδοση εφετειακής απόφασης) οι συνθήκες πράγματι υπήρχε περίπτωση να έχουν αλλάξει και να δικαιολογείται μεταρρύθμιση», εξήγησε ο δικηγόρος.

Και συνέχισε: «Όμως με τη σημερινή της μορφή, η διάταξη δίνει τη δυνατότητα στον γονέα που δεν είναι «ευχαριστημένος» με την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου να επικαλεσθεί «αλλαγή συνθηκών» χωρίς χρονικό περιθώριο, ήτοι ακόμη και ... λίγες μέρες μετά την έκδοση της πρωτοβάθμιας απόφασης επί της κύριας δίκης».

«Πρέπει δε να τονιστεί ότι η απόφαση αυτή δεν προσιδιάζει σε... απόφαση ασφαλιστικών μέτρων όπως ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης στον ΣΚΑΙ αλλά αποτελεί απόφαση της τακτικής διαδικασίας με πλήρη δικανική πεποίθηση που εκδίδεται και ισχύει παράλληλα με την το πρώτον εκδοθείσα απόφαση από το ίδιο Δικαστήριο», ανέφερε Δημήτρης Βερβεσός.

«Συνεπεία του ως άνω παραδόξου και της νομικής κακοτεχνίας είναι να μην είναι σαφές, τελικώς, ποια απόφαση θα κρίνει το Εφετείο. Την απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο της πρώτης δίκης, ή αυτή που την ανακάλεσε;;;;; Τα ως άνω ζητήματα εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες(δεν βρήκα προσφορότερη διατύπωση…)σχετικά με τους λόγους και τον χρόνο κατά τον οποίο ψηφίστηκε η διάταξη λίγο μετά την πρόσφατη τροποποίηση του ΚΠολΔ με το ν.5221/25 και γεννούν μεγάλο κίνδυνο για θεσμικά νομοθετήματα όπως ο ΑΚ και ο ΚΠολΔ», κατέληξε.

«Δεν θα μας τρελάνει ο Φλωρίδης»

Από την πλευρά του ο δικηγόρος Δημήτρης Γιάννος ανέφερε σε ανάρτηση όπου είχε υπογραμμίσει τα επίμαχα σημεία της διάταξης «δεν θα μας τρελάνει ο Φλωρίδης …

Έλεος πλέον!».

«Αλήθεια τώρα ξέρει τι λέει ο υπουργός; Γιατί λέει και ψέματα και νομικές αστειότητες; Η τροπολογία δεν έγινε για την αναστολή, αλλά για την επανάκριση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό, σαν να θεσπίζεται ειδική δευτεροβάθμια διαδικασία! Νομική και δικαιική παρεκτροπή! Τα ασφαλιστικά μέτρα ρυθμίζουν προσωρινά το θέμα και παύουν να ισχύουν με την έκδοση οριστικής απόφασης. Η αναστολή της οριστικής απόφασης δημιουργεί κενό δικαίου και τεράστιο πρόβλημα ουσίας, αφού η επιμέλεια παιδιών θα είναι αρρύθμιστη καθόσον δεν υπάρχει προγενέστερο ισχύον καθεστώς», τόνισε ο Δημήτρης Γιάννος.

«Η τροποποίηση της διάταξης, δίνει το δικαίωμα επίκλησης νέων δεδομένων και συνεπώς άσκησης νέας αγωγής άλλως αίτησης, με ενώ εκκρεμεί σχετική έφεση, διότι άλλως πώς θα αλλάξει - μεταρρυθμιστεί η αρχική οριστική απόφαση; Ή μήπως αυτό συνεπάγεται, ως συνέπεια της αναστολής της αρχικής απόφασης (όπως ισχυρίζεται ο υπουργός), τη δυνατότητα του ετέρου γονέα αίτησης νέων ασφαλιστικών μέτρων για την εκ νέου προσωρινή ρύθμιση;;», υπογράμμισε.

Και πρόσθεσε: « Και αν δεν αρέσει και η νέα οριστική απόφαση, τότε τι γίνεται; Θα μπορεί κάποιος να επικαλεστεί, μέχρι την τελεσίδικη κρίση, πάλι νέα δεδομένα και να ασκήσει και άλλη αίτηση - αγωγή;; Έχουν σκεφτεί οι εμπνευστές αυτής της διάταξης, τι κάνουν ;; Πόσες υποθέσεις θα ξανανοίξουν και σε τι περιπέτεια βάζουν γονείς και παιδιά; Μπάχαλο και νομικό έκτρωμα!! Αυτή είναι η αλήθεια για έναν υπουργό που έχει πλέον αποκτήσει τεχνογνωσία και στα δύο! ΝΤΡΟΠΗ!!»

«Νόμος είναι το δίκιο της Κεφαλογιάννης»

Ο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο ΣτΕ, Χάρης Κονδύλης σχολίασε: «Η δικαιοσύνη υποχείριο του Μεγάρου Μαξίμου και των υπουργών της κυβέρνησης. Ανατροπή του θεσμού της συνεπιμέλειας ή άλλως νόμος είναι το δίκιο της Κεφαλογιάννη».

«Για ακόμη μια φορά αποδεικνύει εμπράκτως η Κυβέρνηση και ο καθ’ύλην αρμόδιος Υπουργός της Δικαιοσύνης πως αντιλαμβάνονται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και γενικότερα των θεσμών… Όταν δεν μας είναι αρεστή μια δικαστική απόφαση, τότε σπεύδουμε να αλλάξουμε- τροποποιήσουμε το νόμο….!», σημείωσε ο , Χάρης Κονδύλης.

«Με τροπολογία της η κυβέρνηση, που κατατέθηκε στις 19 Δεκεμβρίου με τον χαρακτήρα του επείγοντος και ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για την ψήφιση του νόμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προσέθεσε στο αρθρο 1536 ΑΚ 2η παράγραφο με την οποία ορίζεται (άρθρο 109 Ν.5264/2025) «…… Μεταρρύθμιση δύναται να αποφασίζεται από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, έπειτα από αίτηση του ασκούντος το ένδικο μέσο ή του αρμόδιου εισαγγελέα, και κατά οριστικής αποφάσεως που ρυθμίζει ζητήματα επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνου κατά της οποίας έχει ασκηθεί έφεση. Η ισχύς της ως άνω απόφασης ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης επί του ενδίκου μέσου και εκδίδεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις που το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου», ανέφερε.

«Πολύ σύντομα έγινε αντιληπτό ποιον αφορούσε αυτή η φωτογραφική διάταξη, όταν η πρώτη που έκανε χρήση της συγκεκριμένης τροπολογίας, ήταν η ίδια η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία στην πρόσφατη απόφαση του Μ.Π.Α. δεν «εξασφάλισε» την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών, στη αντιδικία που είχε μετά το διαζύγιο με τον πρώην σύζυγό της», εξήγησε ο Χάρης Κονδύλης.

«Αντιθέτως με τα όσα δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μέχρι πρότινος ίσχυε ότι, όταν ένας γονέας διαφωνούσε με πρωτόδικη απόφαση επιμέλειας, μπορούσε να ασκήσει έφεση και να περιμένει την κρίση του Εφετείου. Ο Αστικός Κώδικας, μέσα από το άρθρο 1536, επέτρεπε την τροποποίηση για λόγους που σχετίζονταν κυρίως με την ασφάλεια και τη φροντίδα του παιδιού, ενώ η νομολογία απέφευγε επαναλαμβανόμενες δίκες», υπογράμμισε ο δικηγόρος.

«Παράλληλα, με τη νέα ρύθμιση ανατρέπεται εν τοις πράγμασι ο Ν. 4800/2021, που εισήγαγε τη λογική της συνεπιμέλειας και της ισχυρότερης συμμετοχής και των δύο γονέων μετά από διάσταση ή διαζύγιο, ενισχύοντας την παρουσία και του δεύτερου γονέα στην ανατροφή του παιδιού. Ο κατήφορος και η θεσμική εκτροπή ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ. Ο νομικός κόσμος, οι Δικαστικές Ενώσεις, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων θα πρέπει να πάρουν θέση!», κατέληξε ο Χάρης Κονδύλης.

«Μείζον θεσμικό σκάνδαλο και ευθεία προσβολή του κράτους δικαίου»

Ο δικηγόρος και υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ, Μιχάλης Καλαντζόπουλος τόνισε ότι «η κατά παραγγελία τροπολογία Φλωρίδη συνιστά μείζον θεσμικό σκάνδαλο και ευθεία προσβολή του κράτους δικαίου. Πρόκειται για μια ωμή παρέμβαση στη νομοθετική λειτουργία, η οποία μετατρέπει το Κοινοβούλιο από όργανο γενικής και αφηρημένης νομοθέτησης σε μηχανισμό εξυπηρέτησης συγκεκριμένων ατομικών συμφερόντων».

«Με την πρακτική αυτή καταλύεται στην πράξη η θεμελιώδης αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου, υπονομεύεται η ασφάλεια δικαίου και δημιουργείται επικίνδυνο προηγούμενο «φωτογραφικών» ρυθμίσεων, που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών», σημείωσε ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος.

«Ακόμη σοβαρότερο είναι το γεγονός ότι η τροπολογία επηρεάζει άμεσα εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, επιχειρώντας να αλλοιώσει το πεδίο της δικαστικής κρίσης μέσω νομοθετικής τεχνητής παρέμβασης. Μια τέτοια πρακτική παραβιάζει ευθέως την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και συνιστά θεσμική εκτροπή», σχολίασε ο δικηγόρος.

«Όταν η εκτελεστική εξουσία νομοθετεί ad hoc για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα πρόσωπα ή υποθέσεις, τότε δεν μιλάμε πλέον για μεταρρύθμιση, αλλά για εργαλειοποίηση του δικαίου. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη δημοκρατία», υπογράμμισε.

«Η σιωπή απέναντι σε τέτοιες πρακτικές δεν είναι ουδετερότητα — είναι συνενοχή. Η νομική κοινότητα, οι θεσμοί και η κοινωνία οφείλουν να αντιδράσουν άμεσα. Αιδώς, Αργείοι», ανέφερε ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος.

