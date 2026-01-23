Φλωρίδης: Αδικούν τη ρύθμιση για την συνεπιμέλεια όταν πάνε να την «φορτώσουν» σε κάποια πολιτικό

Απαντήσεις για την διατάξη για την συνεπιμέλεια που πυροδότησε έντονη κριτική, έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Διευκρινίσεις για την διάταξη για την συνεπιμέλεια που συμπεριλήφθηκε σε νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Σε ερώτηση για την κριτική που δέχεται το υπουργείο ότι η διάταξη είναι «φωτογραφική», καθώς η πρώτη που έκανε χρήση είναι η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε στο Open: «Επί των διατάξεων του νομοσχεδίου συνολικά η ΝΔ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή και έγινε ονομαστική η διάταξη αυτή ψηφίστηκε από 180 βουλευτές και ο ΣΥΡΙΖΑ η Νίκη και η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου είπαν παρών. Δηλαδή δεν αρνήθηκαν ψήφο. Ψήφισε η ΝΔ, το ΚΚΕ και τρεις ανεξάρτητοι, 180. Δηλαδή αυτή η διάταξη πήρε την ψήφο των 3/5 της Βουλής ως θετική ψήφο και την ανοχή των 2/3, δηλαδή πήρε πάνω από 200 ψήφους. Σχηματίστηκε μία πλειοψηφία τεράστια στη βουλή και αυτοί που την ψήφισαν τι είδαν; Είδαν ότι αυτή είναι μία καλή διάταξη για τους πολίτες μας. Αυτό ψήφισαν».

Και συνέχισε: «Τώρα το γεγονός ότι αυτή τη διάταξη πάνε και την φορτώνουν σε κάποια πολιτικό ή σε κάποιον πολιτικό όταν αφορά όλο τον λαό, όταν αφορά όλους τους πολίτες που βρίσκονται σε αυτό και έπρεπε να το ρυθμίσουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό νομίζω ότι αδικεί αυτή τη ρύθμιση που κάνουμε. Αυτή η ρύθμιση είναι υπέρ των πολιτών γιατί τους προσθέτει ένα ακόμη δικαίωμα».

Αναφορικά με την διαδικασία που ακολουθήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης εξήγησε ότι η διάταξη δεν συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο ως τροπολογία και συζητήθηκε εκτενώς στη Βουλή. «Ετοιμαζόταν το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών και όταν ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο ειδοποιούνται τα υπουργεία αν έχουν ρυθμίσεις που θέλουν να ενσωματώσουν στο νομοσχέδιο αυτό. Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου ενσωματώθηκαν διατάξεις από 12 υπουργεία. Όχι τροπολογίες προσέξτε, κανονικά στο σώμα του νομοσχεδίου συγκεκριμένα άρθρα. Αυτή είναι η καθημερινή πρακτική», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Εδώ λοιπόν τι είχαμε; Κανονικές διατάξεις στο νομοσχεδίου από 12 υπουργεία πέραν του κεφαλαίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενσωματώσαμε 8 διατάξεις του υπουργείου Δικαιοσύνης», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής. Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής έγιναν 4 συνεδριάσεις, όπως γίνεται πάντα, σε διαφορετικές μέρες που κράτησαν μία εβδομάδα», τόνισε ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Μετά από αυτές τις 4 συνεδριάσεις της Βουλής το νομοσχέδιο - δύο μέρες μετά νομίζω - εισήχθη για συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, η οποία παρά το συνηθισμένο ότι κρατάει μία μέρα εδώ κράτησε δύο μέρες. Η διάταξη για την οποία μιλάμε και οι άλλες διατάξεις των άλλων υπουργείων κατατέθηκαν από την αρχή στο νομοσχέδιο στη Βουλή δόθηκαν στα κόμματα. Συζητήθηκαν επί 4 συνεδριάσεις στην επιτροπή της Βουλής με όλα τα κόμματα και μετά επί δύο μέρες οι διατάξεις αυτές συζητήθηκαν στην Ολομέλεια», υπογράμμισε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Επιπλέον ανέφερε ότι δεν υπήρξε «καμία ένσταση και καμία κριτική» στη διάταξη κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στη Βουλή. Εξήγησε ότι η διάταξη ρυθμίζει ένα θέμα που έχει ρυθμιστεί εδώ και καιρό για άλλες υποθέσεις στα δικαστήρια. Δηλαδή όταν κάποιος διάδικος αποφασίζει να ασκήσει έφεση ζητά από το δικαστήριο να παραχωρήσει αναστολή της πρωτόδικης απόφασης μέχρι να βγει το αποτέλεσμα της εφέσεως. Αυτό το δικαίωμα δεν δινόταν πριν την διάταξη για τα θέματα της συνεπιμέλειας, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης.

«Ποιο δικαίωμα δώσαμε εμείς; Είναι ότι όταν εκδίδεται μία τέτοια απόφαση και έχει διαφωνία κάποιος από τους γονείς εάν ασκήσει έφεση κατά της αποφάσεως να μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο – προσέξτε τώρα θα σας διαβάσω την διάταξη ακριβώς- να ζητήσει από το δικαστήριο τι; Να αναστείλει την ισχύ της αποφάσεως αυτής μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της εφέσεως. Κάτι που ισχύει εδώ και δεκαετίες, ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Ο δικαστής κυριαρχικά θα αποφασίσει εάν ο γονιός που προσφεύγει έχει δίκιο ή όχι, δεσμευόμενος αποκλειστικά από το συμφέρον του παιδιού» είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

