Βουλή - Φλωρίδης: Από την 1 Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή η νέα Πολιτική Δικονομία

«Επιταχύνουμε την απονομή της δικαιοσύνης γιατί είναι στοιχείο που βαθμολογείται και αξιολογείται για την οικονομία της χώρας, αλλά και από τους επενδυτές» τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης κατά την συζήτηση του Προϋπολογισμού 2026 στην Ολομέλεια.

Ο κ. Φλωρίδης κάνοντας ένα απολογισμό του έργου Υπουργείου είπε ότι την προηγούμενη εβδομάδα σε μια εκδήλωση, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, κάναμε τον ετήσιο απολογισμό των νομοθετικών πρωτοβουλιών και το πόσο έχουν αποδώσει. Από αυτόν, είπε, προέκυψε ότι από την μεταρρύθμιση του Δικαστικού Χάρτη που έχει οδηγήσει σε μια θεαματική μείωση του χρόνου έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων.

Στον ένα χρόνο κατά τον οποίο δεν είχαμε και την πλήρη εφαρμογή του -γιατί δεν έχουν ενταχθεί στο σύνολό τους όλα τα Ειρηνοδικεία - οι δικαστικές αποφάσεις του πρώτου βαθμού αντί για δύο χρόνια εκδίδονται μέσα σε ένα χρόνο. Ο στόχος του 2027 για το σύνολο των Πρωτοδικείων της χώρας - πλην της Αθήνας- έχει ήδη επιτευχθεί από εφέτος (ο μέσος όρος έκδοσης αποφάσεων για τον πρώτο βαθμό είναι στις 250 ημέρες και το δεύτερο μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας που είναι της Θεσσαλονίκης να είναι σήμερα στις 214 ημέρες).

Στην Αθήνα, σημείωσε από τα 4 χρόνια που ήταν ο χρόνος έκδοσης αποφάσεων έχουμε πέσει στο ενάμιση έτος μέσα σε ένα χρόνο εφαρμογής του νέου Χάρτη και όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των περίπου 15.000 υποθέσεων ενοχικού και εμπορικού δικαίου που εκκρεμούν στο Πρωτοδικείο Αθηνών- και αυτό θα γίνει μέσα στο 2026- και η Αθήνα θα συμβάλλει σημαντικά στην πτώση του μέσου όρου της δικαιοδοτικής λειτουργίας της χώρας. Από την 1 Ιανουαρίου του 2026, είπε ο κ. Φλωρίδης τίθεται σε εφαρμογή η νέα Πολιτική Δικονομία που και αυτή με την σειρά της θα συμβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης των αποφάσεων.

Στους δικηγόρους, πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης, μεταφέρθηκε σημαντική δικαστηριακή ύλη που βοηθάει στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης, αφού έχουμε ελάφρυνση του έργου των δικαστών. Ειδικότερα ανέφερε ότι στον ένα χρόνο αυτό έχουν μεταφερθεί περίπου 70.000 υποθέσεις και έχουν εκδοθεί περίπου 250.000 ένορκες βεβαιώσεις, σύμφωνα με τον απολογισμό της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Από την 1η Νοεμβρίου λειτουργεί η νομοθετική πρόβλεψη για την μεταφορά της δημοσίευσης των Διαθηκών από τους Συμβολαιογράφους, με αποτέλεσμα οι 400 ημέρες που χρειαζόταν για να γίνει μια δημοσίευση και την έκδοση του Πιστοποιητικού από τα Πρωτοδικεία της Αθήνας και του Πειραιά, τώρα με τη νέα πλατφόρμα χρειάζονται επτά ημέρες μαζί με την έκδοση του Πιστοποιητικού.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, είπε ο υπουργός θα τεθεί στην Βουλή για ψήφιση το νομοσχέδιο για την αλλαγή του Κληρονομικού Δικαίου, μετά από 80 χρόνια. Μια νομοθετική πρωτοβουλία που, όπως είπε, έχει γίνει αποδεκτή από το σύνολο του ελληνικού λαού. Το πρώτο τετράμηνο του 2026 θα ακολουθήσει ο νέος Κώδικας για εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, που θα βοηθήσει στην ταχύτερη εξωδικαστική επίλυση και στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης Το 2026 θα ολοκληρωθεί, επίσης, και το σύνολο της Ψηφιακής Μετάβασης της Δικαιοσύνης, με εμβληματικότερο έργο την δημιουργία του ψηφιακού φακέλου που θα λειτουργήσει πιλοτικά για τις υποθέσεις του Εθνικού Κτηματολογίου από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Μέσα στο 2026, ακόμη, είπε ο υπουργός, θα εξελιχθεί σε πιο εκτεταμένο βαθμό η πραγματοποίηση των εξ αποστάσεως δικών. Από το νέο έτος θα λειτουργήσει και ένα σύστημα ΑΙ σε ότι αφορά την αποηχογράφηση κυρίως στις αστικές δίκες, ώστε να μπορούν οι δικηγόροι να έχουν τα ανεπίσημα Πρακτικά σε 24ώρες και σε τρείς ημέρες τα Επίσημα Πρακτικά για να κάνουν τις προσθήκες και τις αντικρούσεις τους. Ταυτόχρονα, εξελίσσεται και το κτηριακό πρόγραμμα της αναβάθμισης ύψους 400 εκατ. ευρώ για το σύνολο των δικαστικών κτηρίων, νέων και παλαιών».

Ο υπουργός παρατήρησε στην αντιπολίτευση ότι «δυστυχώς αυτές τις μεταρρυθμίσεις δεν τις ψήφισε, αντίθετα μιλούσε για δεινά που θα επέλθουν κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε γιατί όλα αυτά έγιναν με διαβούλευση με όλους τους φορείς της δικαιοσύνης»

Ο κ. Φλωρίδης σχετικά με τον Προϋπολογισμό και τα πλεονάσματα ανέφερε ότι « η Ελλάδα μετά από μια υπερδεκαετή ταλαιπωρία που προήλθε από μια χρεοκοπία, που απλά δεν ανακοινώθηκε γιατί είμασταν στην Ευρωζώνη, έχουμε φτάσει να συζητάμε για το ύψος των δημοσιονομικών πλεονασμάτων», σημειώνοντας πως η ύπαρξή τους επιβάλλεται για τρείς, μεταξύ άλλων λόγων, που είναι ότι: η χώρα έχει τα προηγούμενα χρόνια υπερδανειστεί και πρέπει να πληρώνει τα χρέη της και ένα ποσοστό από αυτά τα πλεονάσματα πρέπει να πηγαίνει εκεί. Η χώρα μετά τις συμβάσεις που έχει υπογράψει οφείλει να έχει μονίμως ένα αποθεματικό γιατί όσοι μας δανείζουν θέλουν να είναι εξασφαλισμένοι εάν η χώρα κάποια στιγμή ξεφύγει, άρα κάποια χρήματα χρειάζονται για την ενίσχυση του αποθεματικού. Η Ελλάδα πρέπει να δαπανά σημαντικά ποσό για την 'Αμυνά της - γιατί είναι σε μόνιμη διακινδύνευση και σήμερα επειδή διαθέτουμε αυτά τα ποσά έχουμε μεγάλη αποτρεπτική ισχύ- και έτσι τα χρήματα αυτά δεν δαπανώνται για να γίνει πόλεμος, αλλά για να μην γίνει».

Διαβάστε επίσης