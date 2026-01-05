Γιώργος Παπαδάκης: Η συγκινητική φωτογραφία από το γραφείο του στον ΑΝΤ1

Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη σε όλους τους ανθρώπους της τηλεόρασης, αλλά κυρίως στην οικογένεια του ΑΝΤ1.

Το πρωί της Δευτέρας, ο Γιώργος Λιάγκας, εμφανώς συγκινημένος, είπε στην έναρξη του «Πρωινού»: «Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Εγώ δεν είμαι ο ΑΝΤ1, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Θα μιλήσω ως άνθρωπος γιατί με τον Γιώργο μάς συνέδεε μια μακρά φιλία. Δεν είναι μόνο η επαγγελματική συνύπαρξη, έχουμε κάνει διακοπές μαζί, έχουμε φάει μαζί πολλές φορές, κάναμε παρέα. Ήταν ο άνθρωπος -τώρα μπορώ να το πω- που προσπαθούσε να με πείσει πως είμαι ο διάδοχός του».

«Είχαμε βρεθεί σε ένα τραπέζι και τον είχα ρωτήσει γιατί είχε αδυνατίσει τόσο πολύ. Μου είπε ότι του λείπει ένα ένζυμο, που δεν τον αφήνει να παχύνει. Του λέω “πώς είσαι;”, μου λέει “είναι δύσκολο. Και το δύσκολο θα είναι από τον Σεπτέμβριο. Όλοι εσείς θα ξυπνάτε νωρίς, εγώ θα κάθομαι και θα βλέπω εκπομπές στην τηλεόραση. Άντε να πείσω το βιολογικό μου ρολόι ότι πρέπει να ξυπνάω σαν φυσιολογικός άνθρωπος”. Έβλεπα μια στεναχώρια, ήταν μια δική του απόφαση να σταματήσει. Θεώρησε ότι πρέπει κάποια στιγμή να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η εικόνα που προβλήθηκε από το γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1. Συγκεκριμένα, έχει τοποθετηθεί ένα αναμμένο κερί, ενώ λευκά τριαντάφυλλα είχαν αφεθεί ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του.

