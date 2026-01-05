Γιώργος Παπαδάκης: Ο δημοσιογραφικός κόσμος αποχαιρετά τον «πατριάρχη» της πρωινής ζώνης

Τέρενς Κουίκ, Έλλη Στάη, Μάρα Ζαχαρέα και Αντώνης Σρόιτερ λένε «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη

Τέρενς Κουίκ, Έλλη Στάη, Μάρα Ζαχαρέα και Αντώνης Σρόιτερ λένε «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη
Θλίψη σκόρπισε στο πανελλήνιο η είδηση θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη, σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από οξύ έμφραγμα που υπέστη το απόγευμα της Κυριακής (4/1) στο σπίτι του στο Κολωνάκι.

Από το βράδυ της Κυριακής εκπρόσωποι του πολιτικού, δημοσιογραφικού και καλλιτεχνικού κόσμου έχουν κατακλύσει τα social media με αναρτήσεις αποχαιρετώντας με τον δικό τους τρόπο τον «πατριάρχη» της πρωινής ενημέρωσης.

Το «αντίο» δημοσιογράφων στον «πατριάρχη της πρωινής ζώνης»

«Είναι το πιο βαρύ αντίο να το λέω για τον Γιώργο Παπαδάκη, ακριβώς γιατί ήταν η συχνότητα του ΑΝΤ1. Βρεθήκαμε πολλά χρόνια μαζί εκεί. Έγινε ο απόλυτος αυτοκράτορας της πρωινής ζώνης με τρόπο απίστευτο και το χιούμορ που είχε και την υπομονή, αλλά είχε ένα μεγάλο προσόν, να αγκαλιάζει κάθε μέρα με την ενημέρωσή του μία ολόκληρη Ελλάδα», ανέφερε ο Τέρενς Κουίκ στον ΑΝΤ1.

«Μου έχει κοστίσει πολύ η απώλεια του Γιώργου (...) Ήταν ένας σπουδαίος χαρακτήρας και άνθρωπος. Α ρε Γιώργο γιατί το έκανες αυτό; Πραγματικά γιατί το έκανε αυτό; Στην αρχή νόμισα πως μας έκανε καλαμπούρι για μια ακόμη φορά. Και εκεί ψηλά θα βρει και τον Μίνω Κυριακού. Τους έχω ικανούς να κάνουν εκπομπή εκεί που βρίσκονται και να λένε "Καλημέρα Παράδεισε"», πρόσθεσε συγκινημένος ο Τέρενς Κουίκ.

Με τη σειρά της Έλλη Στάη δήλωσε: «Ο Γιώργος έφυγε, γρήγορα, ξαφνικά και αυτό ήταν το μεγάλο σοκ για όλους, γιατί μόλις πριν από λίγους μήνες είχε μία καθημερινή παρουσία για 35-40 χρόνια. Εγώ θα τον θυμάμαι τον Γιώργο στα νιάτα του στην ΕΡΤ, όταν ξεκίνησα και εγώ και αυτό τη δεκαετία του 80'. Θα τον θυμάμαι βέβαια και στην υπόλοιπη διαδρομή του, μία διαδρομή που έδειξε ότι είχε χαρακτηριστικά αντοχής και υπομονής (...) ο Γιώργος αναγνώριζε στους άλλους αυτό που άξιζαν και για αυτό άξιζε να του το ανγνωρίσεις. Ήταν ένας συνάδλεφος που δεν είχε καμία προστριβή σε αυτό τον κόσμο του ανταγωνισμού».

«Έχω πάθει σοκ, μου κόπηκε η ανάσα. Ένας φίλος, ένας δημιουργικός άνθρωπος, ένας δυνατός δημοσιογράφος. Νομίζω η πορεία και η δουλειά του μιλούν», δήλωσε στο Starη Αγγελική Νικολούλη.

«Είναι ένας άνθρωπος που έφτιαξε την πρωινή ενημερωτική ζώνη. Σε εμάς τους νεότερους δίδαξε πώς να στεκόμαστε μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Νιώθω τυχερός που τα τελευταία έξι χρόνια ήμουν στο πλευρό του στο τιμόνι του "Καλημέρα Ελλάδα". Ήμουν ο "φίλος" του όπως με έλεγε στον αέρα», ανέφερε ο επί σειρά ετών συνεργάτης του στο «Καλημέρα Ελλάδα», Γιώργος Γρηγοριάδης.

«Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι ένας άνθρωπος που θα λείψει στο κομμάτι της δημοσιογραφίας αλλά και σε μία κοινωνία που στερείται σε μεγάλο βαθμό αυτό που λέγεται αξιοπρέπεια. Δίδασκε αξιοπρέπεια και ήθος. Είναι από τις μεγαλύτερες δημοσιογραφικές και τηλεοπτικές απώλειες των τελευταίων δεκαετιών. Πήρα πράγματα από αυτόν και θα τα κρατήσω», δήλωσε ο Αντώνης Σρόιτερ.

Η Μάρα Ζαχαρέα σημείωσε χαρακτηριστικά: «Τον Γιώργο τον χαρακτήριζε η αφοσίωση. Ήταν αφοσιωμένος, αγαπούσε βαθιά αυτό που έκανε. Έβαζε πάντα συναίσθημα στην επαφή του με τους ανθρώπους και ένιωθε την ευθύνη να είναι εκεί καθημερινά, όπως πίστευε».

«Η απώλεια του μας πλήγωσε βαθιά. Πέρα από δάσκαλος πολλών νέων δημοσιογράφων, μου έκανε εντύπωση πόσο ανοιχτός ήταν στους νέους ανθρώπους και στη γνώση που έφεραν οι νέοι άνθρωποι. Θα λείψει από την δημοσιογραφική οικογένεια», ανέφερε η Σία Κοσιώνη μιλώντας στον ΑΝΤ1.

