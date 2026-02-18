Συναγερμός για τον ιό Chikungunya: Έρχεται στην Ευρώπη λόγω κλιματικής αλλαγής

Snapshot Ο ιός Chikungunya μπορεί πλέον να μεταδοθεί στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης των θερμοκρασιών.

Μια εξαιρετικά επώδυνη τροπική ασθένεια που ονομάζεται Chikungunya μπορεί πλέον να μεταδοθεί από τα κουνούπια στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης , σύμφωνα με μια μελέτη. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες λόγω της κλιματικής κρίσης σημαίνουν ότι οι μολύνσεις είναι πλέον πιθανές για περισσότερους από έξι μήνες το χρόνο στην Ισπανία, την Ελλάδα και άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης, και για δύο μήνες το χρόνο στη νοτιοανατολική Αγγλία. Η συνεχιζόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη σημαίνει ότι είναι μόνο θέμα χρόνου η ασθένεια να επεκταθεί περαιτέρω προς τα βόρεια, ανέφεραν οι επιστήμονες.

Η ανάλυση είναι η πρώτη που αξιολογεί πλήρως την επίδραση της θερμοκρασίας στον χρόνο επώασης του ιού στο ασιατικό κουνούπι-τίγρη, το οποίο έχει εισβάλει στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες. Η μελέτη διαπίστωσε ότι η ελάχιστη θερμοκρασία στην οποία θα μπορούσαν να εμφανιστούν μολύνσεις είναι 2,5°C χαμηλότερη από τις προηγούμενες, γεγονός που αντιπροσωπεύει μια «αρκετά σοκαριστική» διαφορά, ανέφεραν οι ερευνητές.

Ο ιός Chikungunya εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1952 στην Τανζανία και περιορίστηκε σε τροπικές περιοχές, όπου υπάρχουν εκατομμύρια λοιμώξεις ετησίως. Η ασθένεια προκαλεί σοβαρό και παρατεταμένο πόνο στις αρθρώσεις, ο οποίος είναι εξαιρετικά εξουθενωτικός και μπορεί να αποβεί μοιραίος σε μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.

Ένας μικρός αριθμός κρουσμάτων έχει αναφερθεί σε περισσότερες από 10 ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια, αλλά μεγάλης κλίμακας επιδημίες εκατοντάδων κρουσμάτων έπληξαν τη Γαλλία και την Ιταλία το 2025.

Ο Σαντίπ Τεγκάρ, στο Βρετανικό Κέντρο Οικολογίας και Υδρολογίας (UKCEH) και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: «Ο ρυθμός υπερθέρμανσης του πλανήτη στην Ευρώπη είναι περίπου διπλάσιος από τον ρυθμό υπερθέρμανσης του πλανήτη σε παγκόσμια κλίμακα και το χαμηλότερο όριο θερμοκρασίας για την εξάπλωση του ιού έχει μεγάλη σημασία, επομένως οι νέες μας εκτιμήσεις είναι αρκετά σοκαριστικές. Η επέκταση της νόσου προς τα βόρεια είναι απλώς θέμα χρόνου».

Ο Δρ. Steven White, επίσης στο UKCEH, δήλωσε: «Πριν από είκοσι χρόνια, αν λέγατε ότι θα είχαμε Chikungunya και δάγκειο πυρετό στην Ευρώπη, όλοι θα έλεγαν ότι ήσασταν τρελοί: πρόκειται για τροπικές ασθένειες. Τώρα όλα έχουν αλλάξει. Αυτό οφείλεται σε αυτό το χωροκατακτητικό κουνούπι και την κλιματική αλλαγή - είναι πραγματικά τόσο απλό».

«Βλέπουμε ραγδαίες αλλαγές και αυτή είναι η ανησυχία μας. Μέχρι πέρυσι, η Γαλλία είχε καταγράψει περίπου 30 κρούσματα Chikungunya τα τελευταία 10 χρόνια περίπου. Πέρυσι, είχαν πάνω από 800.» Ο ιός μεταδιδόταν από ταξιδιώτες από γαλλικά υπερπόντια εδάφη στις τροπικές περιοχές όπου υπήρχαν κρούσματα, συμπεριλαμβανομένης της Ρεϋνιόν.

Το ασιατικό κουνούπι τίγρης ( Aedes albopictus ), το οποίο τσιμπάει κατά τη διάρκεια της ημέρας, κινείται βόρεια σε όλη την Ευρώπη καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες. Έχει εντοπιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί. Υπάρχουν δαπανηρά εμβόλια για τον ιό που προκαλεί, αλλά η καλύτερη προστασία είναι να αποφύγει κανείς το τσίμπημα.

Η δρ. Νταϊάνα Ρόχας Άλβαρεζ, επικεφαλής της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τους ιούς που μεταδίδονται από τσιμπήματα εντόμων και τσιμπουριών, δήλωσε: «Αυτή η μελέτη είναι σημαντική επειδή δείχνει ότι η μετάδοση [στην Ευρώπη] μπορεί να γίνει ακόμη πιο εμφανής με την πάροδο του χρόνου». Πρόσθεσε ότι ο ιός Chikungunyaμπορεί να είναι καταστροφικός, με έως και το 40% των ανθρώπων να εξακολουθούν να βιώνουν αρθρίτιδα ή πολύ έντονο πόνο μετά από πέντε χρόνια.

«Το κλίμα έχει τεράστιο αντίκτυπο σε αυτό, αλλά η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει την ευκαιρία να ελέγξει την περαιτέρω εξάπλωση αυτών των κουνουπιών», είπε. Η εκπαίδευση της κοινότητας σχετικά με την απομάκρυνση των ήρεμων υδάτων όπου αναπαράγονται τα κουνούπια είναι ένα σημαντικό εργαλείο, ενώ η χρήση μακριών, ανοιχτόχρωμων ρούχων και η χρήση απωθητικών αποτρέπει τα τσιμπήματα. Οι υγειονομικές αρχές πρέπει επίσης να δημιουργήσουν συστήματα επιτήρησης, είπε.

Όταν ένα κουνούπι τσιμπήσει ένα μολυσμένο άτομο, ο ιός chikungunya εισέρχεται στο έντερό του. Στη συνέχεια, μετά από μια περίοδο επώασης, ο ιός υπάρχει στο σάλιο του κουνουπιού, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μολύνει το επόμενο άτομο που θα τσιμπήσει. Αλλά αν αυτή η περίοδος επώασης είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια ζωής του κουνουπιού, ο ιός δεν μπορεί να εξαπλωθεί.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Royal Society Interface , χρησιμοποίησε δεδομένα από 49 προηγούμενες μελέτες για τον ιό chikungunya σε κουνούπια-τίγρεις για να προσδιορίσει τον χρόνο επώασης σε όλο το εύρος θερμοκρασιών για πρώτη φορά.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η θερμοκρασία αποκοπής για τη μετάδοση είναι 13C-14C, που σημαίνει ότι οι μολύνσεις μπορούν να εμφανιστούν για περισσότερους από έξι μήνες του έτους στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ελλάδα, και για τρεις έως πέντε μήνες του έτους στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και δώδεκα άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η ελάχιστη θερμοκρασία είχε εκτιμηθεί προηγουμένως στους 16C-18C, που σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης κρουσμάτων chikungunyaσε περισσότερες περιοχές και για μεγαλύτερες περιόδους από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως.

Η νέα εργασία παρέχει πολύ πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο. «Ο εντοπισμός συγκεκριμένων τοποθεσιών και οι μήνες πιθανής μετάδοσης θα επιτρέψουν στις τοπικές αρχές να αποφασίσουν πότε και πού θα αναλάβουν δράση», δήλωσε ο Τέγκαρ.

Τα κρούσματα στην Ευρώπη πυροδοτούνται από μολυσμένους ταξιδιώτες που επιστρέφουν από τροπικές περιοχές και δέχονται τσιμπήματα από τοπικά κουνούπια-τίγρεις, τα οποία στη συνέχεια μεταδίδουν την ασθένεια. Μέχρι σήμερα, οι κρύοι χειμώνες της Ευρώπης έχουν σταματήσει τη δραστηριότητα των κουνουπιών και έχουν λειτουργήσει ως φράγμα για την ασθένεια από τη μία χρονιά στην άλλη.

Ωστόσο, οι επιστήμονες αρχίζουν να παρατηρούν δραστηριότητα κουνουπιών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στη νότια Ευρώπη, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιδημίες chikungunya είναι πιθανό να ενισχυθούν καθώς η ήπειρος θερμαίνεται. Η ομάδα του UKCEH διερευνά αυτό το ζήτημα. «Η διαίσθησή μας είναι ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες επιδημίες επειδή δεν υπάρχει αυτή η φυσική αντιπυρική ζώνη», δήλωσε ο Γουάιτ.

Δεν έχουν αναφερθεί ακόμη τοπικές μεταδόσεις του ιού chikungunya στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά υπήρξαν 73 κρούσματα ρεκόρ μεταξύ ατόμων που προσβλήθηκαν από τον ιό στο εξωτερικό μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2025, σχεδόν τρεις φορές περισσότερα από ό,τι την ίδια περίοδο το 2024.

