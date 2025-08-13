Ιός chikungunya: Τρομάζει η «νέα κινεζική πανδημία» με 10.000 κρούσματα - Θέμα χρόνου η Ευρώπη

Αυξάνονται τα κρούσματα του νέου ιού στην Κίνα, παρά τα μέτρα τύπου covid, την ώρα που βρίσκονται στην κορύφωσή τους τα ταξίδια Ευρωπαίων και Αμερικανών προς και από την ασιατική χώρα 

Ιός chikungunya: Τρομάζει η «νέα κινεζική πανδημία» με 10.000 κρούσματα - Θέμα χρόνου η Ευρώπη
Περισσότερα από 10.000 κρούσματα Chikungunya έχουν αναφερθεί στην Κίνα, ενώ μολύνσεις έχουν επίσης αναφερθεί στην Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ, την ώρα που αναφέρονται περιπτώσεις ταξιδιωτών σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Οι φόβοι για μια νέα πανδημία έχουν αυξηθεί καθώς η Κίνα μάχεται το μεγαλύτερο ξέσπασμα του ιού Chikungunya - παρά την καραντίνα τύπου Covid που επιβάλλεται στις πληγείσες περιοχές.

Άλλα 1.387 κρούσματα του ιού που μεταδίδεται από κουνούπια επιβεβαιώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, με σχεδόν όλα στη νότια βιομηχανική πόλη Φοσάν, δήλωσαν οι κινεζικές αρχές, ενώ εικόνες τρόμου έδωσε στη δημοσιότητα η τοπική κυβέρνηση.

Προκαλεί πυρετούς και έντονο πόνο στις αρθρώσεις που μπορεί να επιμείνει για χρόνια.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τα θύματα να υποφέρουν από κηλιδωμένο κόκκινο δέρμα καθώς εξανθήματα καταλαμβάνουν ολόκληρο το σώμα τους.

foshan.jpg

Οι αρχές απομονώνουν τους ασθενείς στα νοσοκομεία και τους επιτρέπεται να φύγουν μόνο μετά από αρνητικό τεστ ή παραμονή μιας εβδομάδας. Έχουν επίσης απειλήσει με πρόστιμα για τους ανθρώπους που δεν απομακρύνουν το στάσιμο νερό σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την αναπαραγωγή κουνουπιών.

Κάθε νοικοκυριό καλείται επίσης να ανάψει σπείρες κουνουπιών, να κρεμάσει κουνουπιέρες και να εγκαταστήσει σίτες στα παράθυρα για να μην αφήσει τα κουνούπια να εισέλθουν στα σπίτια των ανθρώπων.

Κινέζοι αξιωματούχοι λένε ότι δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας ή θανάτου κατά τη διάρκεια της επιδημίας. Ωστόσο, έχουν γίνει εκκλήσεις για εθνική δράση για την «εξάλειψη» των κουνουπιών εν μέσω φόβων ότι ο ιός φτάνει σε «επιδημικά» επίπεδα.

Έχουν επίσης αναπτύξει drones ψεκασμού με εντομοκτόνα, «κανιβαλικά» κουνούπια και ψάρια δολοφόνους για να εξαλείψουν τυχόν έντομα που θα μπορούσαν να μεταφέρουν τον ιό.

Προειδοποίηση για τα συμπτώματα

Μια προειδοποίηση που δημοσιεύθηκε στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης αναφέρει: «Ο πυρετός Chikungunya είναι μια οξεία μολυσματική ασθένεια που μεταδίδεται από το κουνούπι Aedes και δεν έχει συγκεκριμένη θεραπεία. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν επίμονο υψηλό πυρετό (πάνω από 39°C), σοβαρό πόνο στις αρθρώσεις και εξάνθημα. Μερικοί ασθενείς μπορεί να αναπτύξουν χρόνιο πόνο ή σοβαρές επιπλοκές, επηρεάζοντας σοβαρά την υγεία και την ποιότητα ζωής τους.

«Η επιδημία είναι διαταγή και η πρόληψη και ο έλεγχος είναι ευθύνη! Αντιμετωπίζοντας αυτή τη σιωπηλή μάχη, πρέπει να ενωθούμε ως ένα και να δράσουμε γρήγορα για να σταματήσουμε την εξάπλωση του ιού και να προστατεύσουμε το κοινό μας σπίτι».

Το ξέσπασμα έχει επίσης προκαλέσει συναγερμό στις ΗΠΑ, όπου αξιωματούχοι υγείας λένε ότι «αξιολογούν» την κατάσταση και προειδοποιούν τους Αμερικανούς να λάβουν προστατευτικά μέτρα.

