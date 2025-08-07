Ιός Chikungunya: Όσα γνωρίζουμε για τον νέο ιό της Κίνας - Πώς μεταδίδεται και τα συμπτώματά του

Η Κίνα επέβαλε εκ νέου αυστηρούς περιορισμούς στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ μετά την έξαρση ενός ιού που έχει προκαλέσει ανησυχία σε υγειονομικές αρχές και επιστήμονες παγκοσμίως.

Από τον Ιούλιο έχουν καταγραφεί πάνω από 7.000 κρούσματα στην περιοχή, ενώ το Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό την περασμένη Δευτέρα.

Ο ιός που βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης είναι ο Chikungunya (CHIKV) – ένας ιός που μεταδίδεται μέσω των κουνουπιών και προκαλεί υψηλό πυρετό και έντονο πόνο στις αρθρώσεις. Η εξάπλωσή του έχει σημάνει συναγερμό και έχει φέρει μνήμες από τις αρχές του 2020, όταν ο κόσμος αντιμετώπιζε την αρχική φάση της πανδημίας Covid-19.

Τα μέτρα στην Κίνα

Οι αρχές έχουν υιοθετήσει πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι στον ιό, εφαρμόζοντας μέτρα όπως:

Νοσηλεία των ασθενών υπό προστασία με κουνουπιέρες έως ότου είναι αρνητικοί ή περάσουν επτά ημέρες από τη διάγνωση.

Υποχρεωτική μετάβαση στο νοσοκομείο με την εμφάνιση συμπτωμάτων.

Εκστρατείες απομάκρυνσης στάσιμου νερού από κατοικίες και δημόσιους χώρους.

Πρόστιμα ύψους 10.000 γιουάν (περίπου 1.000 λίρες) για όσους δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες.

Ποια είναι τα συμπτώματα του Chikungunya;

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται τέσσερις έως οκτώ ημέρες μετά το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού. Τα πιο χαρακτηριστικά είναι:

Ξαφνικός υψηλός πυρετός

Έντονος, εξουθενωτικός πόνος στις αρθρώσεις

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο πόνος υποχωρεί μέσα σε λίγες ημέρες, ωστόσο υπάρχουν αναφορές για μακροχρόνια συμπτώματα που μπορεί να διαρκέσουν μήνες ή και χρόνια.

Άλλα πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Πρήξιμο στις αρθρώσεις

Μυϊκούς πόνους

Πονοκέφαλο

Ναυτία

Εξάντλημα

Εξάνθημα

Λόγω της ομοιότητας των συμπτωμάτων, ο ιός συχνά συγχέεται με τον ιό Zika ή τον Δάγκειο πυρετό, γεγονός που οδηγεί σε λανθασμένες διαγνώσεις.

Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο;

Οι πιο ευάλωτες ομάδες περιλαμβάνουν:

Νεογέννητα (είτε λόγω κάθετης μετάδοσης από τη μητέρα είτε μετά από τσίμπημα)

Ηλικιωμένοι με προϋπάρχουσες παθήσεις

Από πού προέρχεται ο Chikungunya;

Η πρώτη καταγεγραμμένη εμφάνιση του ιού έγινε στην Τανζανία το 1952. Το όνομα "Chikungunya" προέρχεται από τη γλώσσα Kimakonde, που μιλιέται στο νότιο τμήμα της Τανζανίας, και σημαίνει «αυτός που λυγίζει», παραπέμποντας στη στάση του σώματος των ασθενών με έντονο πόνο στις αρθρώσεις.

Έκτοτε, έχουν καταγραφεί επιδημίες σε Αφρική, Ασία και Ινδία, με την πρώτη μεγάλη αστική έξαρση να σημειώνεται το 1967.

Πώς μεταδίδεται;

Η κύρια οδός μετάδοσης είναι το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού, με βασικούς φορείς:

Aedes albopictus (γνωστό και ως "κουνούπι της τίγρης")

Aedes aegypti

Η μετάδοση μπορεί να συνεχιστεί όταν ένα κουνούπι τσιμπήσει έναν ήδη μολυσμένο άνθρωπο και μεταδώσει στη συνέχεια τον ιό σε άλλους. Επίσης, έγκυες γυναίκες μπορούν να μεταδώσουν τον ιό στο έμβρυο.

Ο ιός έχει επιβεβαιωθεί σε 110 χώρες σε Αφρική, Ασία, Ευρώπη και Αμερική.

Γιατί εξαπλώνεται τώρα;

Ειδικοί από τη Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου αποδίδουν την αύξηση των κρουσμάτων στις ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες για την αναπαραγωγή των κουνουπιών: υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες και στάσιμο νερό.

Ο Δρ Robert Jones εξηγεί:

«Πρόκειται για επιθετικά κουνούπια που τσιμπάνε κατά τη διάρκεια της ημέρας και ευδοκιμούν κοντά στον άνθρωπο. Πλαστικά δοχεία, νερό της βροχής ή ακόμη και μικρές λιμνούλες μετά από τον μουσώνα είναι αρκετά για να φιλοξενήσουν προνύμφες. Μέσα σε 7-10 ημέρες εμφανίζονται ενήλικα κουνούπια έτοιμα να μεταδώσουν ιούς».

Τι γνωρίζουμε για τη θνησιμότητα;

Αν και ο ιός Chikungunya σπάνια προκαλεί θανάτους, οι επιπλοκές σε ευάλωτους πληθυσμούς μπορούν να είναι σοβαρές. Το 2023 καταγράφηκαν 440.000 κρούσματα παγκοσμίως και 350 θάνατοι, σύμφωνα με στοιχεία του LSHTM.