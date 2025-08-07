Ιός Chikungunya: Όσα γνωρίζουμε για τον νέο ιό της Κίνας - Πώς μεταδίδεται και τα συμπτώματά του

Η εξάπλωσή του έχει σημάνει συναγερμό και έχει φέρει μνήμες από τις αρχές του 2020, όταν ο κόσμος αντιμετώπιζε την αρχική φάση της πανδημίας Covid-19

Δημήτρης Δρίζος

Ιός Chikungunya: Όσα γνωρίζουμε για τον νέο ιό της Κίνας - Πώς μεταδίδεται και τα συμπτώματά του
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κίνα επέβαλε εκ νέου αυστηρούς περιορισμούς στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ μετά την έξαρση ενός ιού που έχει προκαλέσει ανησυχία σε υγειονομικές αρχές και επιστήμονες παγκοσμίως.

Από τον Ιούλιο έχουν καταγραφεί πάνω από 7.000 κρούσματα στην περιοχή, ενώ το Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό την περασμένη Δευτέρα.

Ο ιός που βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης είναι ο Chikungunya (CHIKV) – ένας ιός που μεταδίδεται μέσω των κουνουπιών και προκαλεί υψηλό πυρετό και έντονο πόνο στις αρθρώσεις. Η εξάπλωσή του έχει σημάνει συναγερμό και έχει φέρει μνήμες από τις αρχές του 2020, όταν ο κόσμος αντιμετώπιζε την αρχική φάση της πανδημίας Covid-19.

Τα μέτρα στην Κίνα

Οι αρχές έχουν υιοθετήσει πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι στον ιό, εφαρμόζοντας μέτρα όπως:

  • Νοσηλεία των ασθενών υπό προστασία με κουνουπιέρες έως ότου είναι αρνητικοί ή περάσουν επτά ημέρες από τη διάγνωση.

  • Υποχρεωτική μετάβαση στο νοσοκομείο με την εμφάνιση συμπτωμάτων.

  • Εκστρατείες απομάκρυνσης στάσιμου νερού από κατοικίες και δημόσιους χώρους.

  • Πρόστιμα ύψους 10.000 γιουάν (περίπου 1.000 λίρες) για όσους δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες.

Ποια είναι τα συμπτώματα του Chikungunya;

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται τέσσερις έως οκτώ ημέρες μετά το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού. Τα πιο χαρακτηριστικά είναι:

  • Ξαφνικός υψηλός πυρετός

  • Έντονος, εξουθενωτικός πόνος στις αρθρώσεις

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο πόνος υποχωρεί μέσα σε λίγες ημέρες, ωστόσο υπάρχουν αναφορές για μακροχρόνια συμπτώματα που μπορεί να διαρκέσουν μήνες ή και χρόνια.

Άλλα πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

  • Πρήξιμο στις αρθρώσεις

  • Μυϊκούς πόνους

  • Πονοκέφαλο

  • Ναυτία

  • Εξάντλημα

  • Εξάνθημα

Λόγω της ομοιότητας των συμπτωμάτων, ο ιός συχνά συγχέεται με τον ιό Zika ή τον Δάγκειο πυρετό, γεγονός που οδηγεί σε λανθασμένες διαγνώσεις.

Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο;

Οι πιο ευάλωτες ομάδες περιλαμβάνουν:

  • Νεογέννητα (είτε λόγω κάθετης μετάδοσης από τη μητέρα είτε μετά από τσίμπημα)

  • Ηλικιωμένοι με προϋπάρχουσες παθήσεις

Από πού προέρχεται ο Chikungunya;

Η πρώτη καταγεγραμμένη εμφάνιση του ιού έγινε στην Τανζανία το 1952. Το όνομα "Chikungunya" προέρχεται από τη γλώσσα Kimakonde, που μιλιέται στο νότιο τμήμα της Τανζανίας, και σημαίνει «αυτός που λυγίζει», παραπέμποντας στη στάση του σώματος των ασθενών με έντονο πόνο στις αρθρώσεις.

Έκτοτε, έχουν καταγραφεί επιδημίες σε Αφρική, Ασία και Ινδία, με την πρώτη μεγάλη αστική έξαρση να σημειώνεται το 1967.

Πώς μεταδίδεται;

Η κύρια οδός μετάδοσης είναι το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού, με βασικούς φορείς:

  • Aedes albopictus (γνωστό και ως "κουνούπι της τίγρης")

  • Aedes aegypti

Η μετάδοση μπορεί να συνεχιστεί όταν ένα κουνούπι τσιμπήσει έναν ήδη μολυσμένο άνθρωπο και μεταδώσει στη συνέχεια τον ιό σε άλλους. Επίσης, έγκυες γυναίκες μπορούν να μεταδώσουν τον ιό στο έμβρυο.

Ο ιός έχει επιβεβαιωθεί σε 110 χώρες σε Αφρική, Ασία, Ευρώπη και Αμερική.

Γιατί εξαπλώνεται τώρα;

Ειδικοί από τη Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου αποδίδουν την αύξηση των κρουσμάτων στις ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες για την αναπαραγωγή των κουνουπιών: υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες και στάσιμο νερό.

Ο Δρ Robert Jones εξηγεί:

«Πρόκειται για επιθετικά κουνούπια που τσιμπάνε κατά τη διάρκεια της ημέρας και ευδοκιμούν κοντά στον άνθρωπο. Πλαστικά δοχεία, νερό της βροχής ή ακόμη και μικρές λιμνούλες μετά από τον μουσώνα είναι αρκετά για να φιλοξενήσουν προνύμφες. Μέσα σε 7-10 ημέρες εμφανίζονται ενήλικα κουνούπια έτοιμα να μεταδώσουν ιούς».

Τι γνωρίζουμε για τη θνησιμότητα;

Αν και ο ιός Chikungunya σπάνια προκαλεί θανάτους, οι επιπλοκές σε ευάλωτους πληθυσμούς μπορούν να είναι σοβαρές. Το 2023 καταγράφηκαν 440.000 κρούσματα παγκοσμίως και 350 θάνατοι, σύμφωνα με στοιχεία του LSHTM.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ChatGPT: Αυτές είναι οι νέες απαγορευμένες ερωτήσεις - Τι θα συμβεί αν τις κάνετε

11:41WHAT THE FACT

Εταιρεία παγώνει νεκρούς για 200.000 δολάρια - Το γερμανικό πείραμα που υπόσχεται «ανάσταση» στο μέλλον

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιά στη Γαλλία: Η μεγαλύτερη από το 1949 - Κάηκε έκταση όσο...ενάμισι Παρίσι

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: «Έκλεισε» το ραντεβού Τραμπ - Πούτιν - Συμφώνησαν το πού αλλά όχι το πότε

11:28WHAT THE FACT

Το νόμισμα για το οποίο οι συλλέκτες δίνουν 350.000 δολάρια - Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας: Nέο ταμείο ύψους άνω των 10 δισ. ευρώ για την ενίσχυση start–up επιχειρήσεων στην ΕΕ

11:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νέες ταινίες: Τρεις σταρ δεν φέρνουν την άνοιξη στο «Ταιριάζουμε;»

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ χορεύουν ξέφρενα στην Ίμπιζα - Το viral βίντεο

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: 65χρονος Βρετανός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από τη σύζυγό του

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιός Chikungunya: Όσα γνωρίζουμε για τον νέο ιό της Κίνας - Πώς μεταδίδεται και τα συμπτώματά του

11:01ΚΟΣΜΟΣ

H Bασιλική Όπερα της Βρετανίας ακύρωσε παράσταση στο Ισραήλ μετά από αντιδράσεις εργαζομένων

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Βορειοκορεάτης λιποτάκτης διασώθηκε από τον στρατό της Νότιας Κορέας - Διέσχισε ποτάμι με αυτοσχέδιους πλωτήρες στο σώμα του

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Κύθηρα: Φέρι μποτ δεν έδεσε λόγω «θυελλωδών» ανέμων – Καταγγελία για 10ωρη ταλαιπωρία δεκάδων επιβατών

10:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ATM: Τέλος οι χρεώσεις στις αναλήψεις από 11 Αυγούστου - Αναλυτικά τι θα ισχύει

10:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ασπρόπυργος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση μετά τους πυροβολισμούς ανάμεσα σε Ρομά και ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ

10:55WHAT THE FACT

Αντίο κλιματισμός: Ανακαλύψτε τη «γερμανική μέθοδο» που υπόσχεται να δροσίζει το σπίτι σας με ένα μπουκάλι νερό 1,5 λίτρου

10:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ: Δείτε τις παραστάσεις της νέας σεζόν - Η προπώληση ξεκίνησε

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας – Πτώση δέντρου στην Ερμού

10:34ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στο Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ακινητοποιούσε τη 10χρονη κόρη της για να τη βιάζει ο σύντροφός της

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιός Chikungunya: Όσα γνωρίζουμε για τον νέο ιό της Κίνας - Πώς μεταδίδεται και τα συμπτώματά του

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία των Δελφών που επαληθεύτηκε σε όλα - Τι έλεγε για το μέλλον

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

10:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ATM: Τέλος οι χρεώσεις στις αναλήψεις από 11 Αυγούστου - Αναλυτικά τι θα ισχύει

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: «Έκλεισε» το ραντεβού Τραμπ - Πούτιν - Συμφώνησαν το πού αλλά όχι το πότε

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παπαδόσηφος εκτέλεσε μέσα στο δικαστήριο τον φονιά του γιου του: Ο μύθος με το κρυμμένο όπλο στη γενειάδα του (vid)

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος πολυεκατομμυριούχου σε σαφάρι - Τον σκότωσε βούβαλος «Μαύρος Θάνατος» με ταχύτητα 56 χιλιομέτρων

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Σύμης: Τα δύο νησιά που εξετάζουν εισιτήριο στους τουρίστες της μίας μέρας – Η τιμή του

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Άντληση υδάτων πριν από τη διαδικασία αποκόλλησης του πλοίου – «Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης», λέει το υπουργείο Ναυτιλίας

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας – Πτώση δέντρου στην Ερμού

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Το ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας κρυμμένο 4.500 χρόνια

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: «Πανικοβλήθηκα, ήταν λάθος μου» - Τι είπε η 32χρονη Αλγερινή για τον θάνατο της 3χρονης κόρης της - Τα πειστήρια που προσπάθησε να εξαφανίσει

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο: Νεκρός 45χρονος που εκτελούσε εργασίες σε σκεπή σπιτιού

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Οι Σχολές με τα πάνω και τα κάτω τους - Τι δείχνουν οι φετινές βάσεις - Ανάλυση με πίνακες

11:28WHAT THE FACT

Το νόμισμα για το οποίο οι συλλέκτες δίνουν 350.000 δολάρια - Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ