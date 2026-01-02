Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Στη θέση της η πολυθρόνα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Η λευκή πολυθρόνα στην οποία συνηθίζει να κάθεται ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είναι δίπλα στο glass floor του Telekom Center Athens.

Newsbomb

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Στη θέση της η πολυθρόνα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
Source ID: 1
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ώρα για το τζάμπολ του μεγάλου ντέρμπι της Euroleague ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό, πλησιάζει. Δίπλα στο glass floor, βρίσκεται κανονικά και η λευκή πολυθρόνα που συχνά βρίσκεται στο σημείο. Καθώς είναι εκείνη που συνήθως κάθεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Μένει να φανεί το αν ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» δώσει το παρών στο ντέρμπι αιωνίων, με το οποίο ξεκινά το 2026.

Ο ίδιος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι εκεί για να δει από κοντά τις προσπάθειες του «τριφυλλιού».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:01LIFESTYLE

Χάρης Βαρθακούρης: Η κόρη του τραγούδησε για πρώτη φορά στο πλευρό του

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Ρουμανία: Σηκώθηκαν μαχητικά F-16, εντοπίστηκαν ρωσικά drones

19:00LIFESTYLE

Βάνα Μπάρμπα: «Δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου, είναι λάθος»

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Μαλακώνει ο καιρός» - Νοτιάδες, βροχές και 20αρια μέχρι τα Φώτα, προβλέπει ο Τσατραφύλλιας

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Έφεσος: Απρόσμενη ανακάλυψη από τους αρχαιολόγους

18:44ΚΟΣΜΟΣ

«Ξύπνησε» ξανά η Αίτνα: Νέα έκρηξη του ηφαιστείου ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Εντυπωσιακές εικόνες

18:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το FBI απέτρεψε επίθεση του ISIS σε σούπερ μάρκετ της Βόρειας Καρολίνας

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Τι συνέβη με τον αφρό στην οροφή του μοιραίου μπαρ; Απάντηση - γρίφος από την εισαγγελέα

18:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Στη θέση της η πολυθρόνα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου το Σάββατο από Πειραιά και Ραφήνα για Τήνο

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Δεν άντεξε τον χαμό των παιδιών του και έδωσε τέλος στη ζωή του

18:25LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: Βαριά τραυματισμένη η Πόπη – Πριν πεθάνει λέει τη μεγάλη αλήθεια

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Προελαύνουν οι Ρώσοι στην ανατολική Ουκρανία: Κατέλαβαν εδάφη-ρεκόρ το 2025

18:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές, Euroleague: Μετά την απόκτηση του Σίλβα, η Φενέρμπαχτσε θέλει και τον Ντε Κολό

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Νέα πολύνεκρη επίθεση ισλαμιστών - Σκότωναν τα θύματα με λεπίδες

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σύσταση της ΕΛ.ΑΣ.για σταδιακή επιστροφή εκδρομέων - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ποδαρικό στο 2026 με τεστ φυσικής κατάστασης

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ «χαίρει άκρας υγείας» - Τι ανακοίνωσαν οι γιατροί του Λευκού Οίκου

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: 9χρονος ακρωτηριάστηκε από βεγγαλικό που έσκασε στο χέρι του - Κινδυνεύει να χάσει την όρασή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιανουάριος - Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Δεν άντεξε τον χαμό των παιδιών του και έδωσε τέλος στη ζωή του

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου το Σάββατο από Πειραιά και Ραφήνα για Τήνο

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρικός θάνατος βρέφους από την πείνα: Ανατριχιαστική δήλωση της μητέρας - «Είδαμε ότι ήταν νεκρό, ετοιμάσαμε φαγητό και φάγαμε»

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντάνα: Τα δευτερόλεπτα πριν την τραγωδία - Αυτή είναι η σερβιτόρα που έκαψε το μοιραίο κλαμπ

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

15:18ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαι η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ», ισχυρίζεται Τουρκάλα - Οι ημερομηνίες, η υιοθεσία και το τεστ DNA

16:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας από το Σάββατο - Πώς θα γιορτάσουμε τα Θεοφάνεια

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Θαύμα στην κόλαση του Κραν Μοντανά: Έσφιξε τον σταυρό του στο χέρι «και η φωτιά απλά δεν τον άγγιξε»

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σύσταση της ΕΛ.ΑΣ.για σταδιακή επιστροφή εκδρομέων - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Τι συνέβη με τον αφρό στην οροφή του μοιραίου μπαρ; Απάντηση - γρίφος από την εισαγγελέα

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά - Τα πρόσωπα των αγνοούμενων: Συγγενείς σε απόγνωση, αναζητούν πληροφορίες

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

07:47WHAT THE FACT

Deathlist 2026: Η αρρωστημένη λίστα θανάτου «ξαναχτυπά» - Οι διάσημοι που αναμένεται να πεθάνουν φέτος

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δυσάρεστα νέα από την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος - Κατέληξε ο 50χρονος λήπτης

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Η αιθαλομίχλη «πνίγει» το Ναύπλιο: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι για τη χρόνια ρύπανση που προκαλούν βιομηχανικές μονάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ