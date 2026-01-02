Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό
Η στιγμή που η πρόεδρος Σεϊνμπάουμ διέκοψε συνέντευξη Τύπου
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 Ρίχτερ έπληξε το Μεξικό, το απόγευμα της Παρασκευή 2 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με την Εθνική Σεισμολογική Υπηρεσία, το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην πόλη Σαν Μάρκος της πολιτείας Γκερέρο και έγινε αισθητός και σε διάφορες συνοικίες της πρωτεύουσας.
Μάλιστα η ένταση του σεισμού ήταν τέτοια που η πρόεδρος της χώρας, Σέινμπαουμ διέκοψε απότομα τη συνέντευξη Τύπου την ώρα της δόνησης. Η πρόεδρος ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι μίλησε με τον κυβερνήτη του Γκερέρο και δεν φαίνεται να υπάρξουν σοβαρές ζημιές στην Πολιτεία αυτήν.
