Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 Ρίχτερ έπληξε το Μεξικό, το απόγευμα της Παρασκευή 2 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την Εθνική Σεισμολογική Υπηρεσία, το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην πόλη Σαν Μάρκος της πολιτείας Γκερέρο και έγινε αισθητός και σε διάφορες συνοικίες της πρωτεύουσας.

Un sisma di magnitudo 6.5 gradi della scala Richter ha scosso la regione centrale del Messico nella mattina del 2 gennaio. Secondo il Servizio Sismologico Nazionale, la scossa ha avuto il suo epicentro nella cittadina di San Marcos dello stato di Guerrero ed è stata avvertita… pic.twitter.com/3Fd7lPrncM — Repubblica (@repubblica) January 2, 2026

Footage from Mexico shows how powerful the 6.5-magnitude earthquake was even the metro started shaking and services were stopped for over 40 minutes



Μάλιστα η ένταση του σεισμού ήταν τέτοια που η πρόεδρος της χώρας, Σέινμπαουμ διέκοψε απότομα τη συνέντευξη Τύπου την ώρα της δόνησης. Η πρόεδρος ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι μίλησε με τον κυβερνήτη του Γκερέρο και δεν φαίνεται να υπάρξουν σοβαρές ζημιές στην Πολιτεία αυτήν.