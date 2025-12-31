Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία
Ο σεισμός στην Ιαπωνία είχε εστιακό βάθος 19,3 χλμ.
Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών της ανατολικής επαρχίας Νόντα στην Ιαπωνία την Τετάρτη (31/12)
Σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS), ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 19,3 χλμ, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.
