Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών της ανατολικής επαρχίας Νόντα στην Ιαπωνία την Τετάρτη (31/12)

Σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS), ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 19,3 χλμ, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.