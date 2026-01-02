Γιώργος Τσατραφύλλιας - Καιρός: Νοτιάδες, βροχές και 20αρια μέχρι τα Φώτα
Με τι καιρό θα γιορτάσουμε τα Φώτα
Ανάρτηση για τον καιρό των επόμενων ημερών έκανε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του αναφέρει ότι χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι οι νοτιάδες, οι βροχές στα δυτικά, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες που δεν αποκλείεται να φτάσουν έως και τους 20 βαθμούς.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο οι καιρικές αυτές συνθήκες θα επικρατήσουν μέχρι και τα Φώτα.
Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια
«Μαλακώνει ο καιρός με νοτιάδες, λίγες βροχές κυρίως στα δυτικά, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο και 20άρια.Θα περάσουν και τα Φώτα με αυτές τις συνθήκες!»
