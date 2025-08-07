Chikungunya: Θα εξελιχθεί σε πανδημία; - Η πρόβλεψη της Τεχνητής Νοημοσύνης για το μέλλον

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΠΟΥ, περισσότεροι από 5,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε 119 χώρες βρίσκονται πλέον σε ζώνη κινδύνου για τον ιό Chikungunya

Δημήτρης Δρίζος

Την ώρα που ο πλανήτης εξακολουθεί να ανακάμπτει από την πανδημία του κορονοϊού, μια νέα απειλή κάνει την εμφάνισή της στον ορίζοντα.

Ο ιός Chikungunya – γνωστός και ως «ιός των κουνούπια» – εξαπλώνεται ραγδαία σε περιοχές που μέχρι πρότινος δεν θεωρούνταν ενδημικές, θέτοντας σε συναγερμό τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Πόσο πιθανό είναι να εξελιχθεί σε νέα πανδημία; Τι λένε τα έως τώρα στοιχεία και ποια είναι η πρόβλεψη της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη συνέχεια;

5,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε κίνδυνο

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΠΟΥ, περισσότεροι από 5,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε 119 χώρες βρίσκονται πλέον σε ζώνη κινδύνου για τον ιό Chikungunya. Η ανησυχία δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις τροπικές περιοχές· ο ιός δείχνει ικανός να επεκταθεί και σε εύκρατα κλίματα, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της εξάπλωσης του κουνουπιού Aedes albopictus (γνωστό ως «τίγρης»).

Σοβαρά ξεσπάσματα στην Ασία και στην Αφρική

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στην Κίνα, όπου πάνω από 8.000 άνθρωποι έχουν μολυνθεί στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ. Οι αρχές χρησιμοποιούν drones, ψεκασμούς, προειδοποιητικές καμπάνιες και ταξιδιωτικές οδηγίες επιπέδου 2, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τη διασπορά.

Παράλληλα, νησιά όπως το La Réunion και το Mayotte έχουν καταγράψει χιλιάδες κρούσματα, με το ένα τρίτο του πληθυσμού να έχει ήδη νοσήσει. Η Μαδαγασκάρη, η Κένυα και άλλες περιοχές της Ανατολικής Αφρικής βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο. Κρούσματα έχουν καταγραφεί και στην Ινδία, ενώ στην Ευρώπη σημειώνονται περιστατικά τοπικής μετάδοσης στη Γαλλία και στην Ιταλία.

Πώς μεταδίδεται – Και γιατί δεν είναι (ακόμη) πανδημία

Ο Chikungunya διαφέρει σημαντικά από τον κορονοϊό: δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά αποκλειστικά μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών του γένους Aedes. Αυτό σημαίνει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, η ταχύτητα εξάπλωσης είναι περιορισμένη σε σχέση με ιούς του αναπνευστικού τύπου.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αξιολογεί την παρούσα κατάσταση ως υψηλής επιδημιολογικής ανησυχίας, αλλά όχι ακόμη ως πανδημία. Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι:

  • Δεν υπάρχει παγκόσμια, εκτεταμένη διασπορά μέσω ανθρώπινης επαφής.

  • Η μετάδοση εξαρτάται από την παρουσία συγκεκριμένων κουνουπιών.

  • Ο ιός είναι ενδημικός σε ορισμένες περιοχές, αλλά παραμένει σποραδικός σε άλλες.

Οι παράγοντες που αυξάνουν την απειλή

Παρά τα παραπάνω, η Τεχνητή Νοημοσύνη επισημαίνει ότι οι εξής παράγοντες ενδέχεται να ενισχύσουν το ενδεχόμενο μαζικής εξάπλωσης:

  • Η κλιματική αλλαγή, που επεκτείνει τις περιοχές δράσης των κουνουπιών.

  • Η αστικοποίηση και οι κακές συνθήκες υγιεινής σε αναπτυσσόμενες χώρες.

  • Η έλλειψη ανοσίας στους πληθυσμούς περιοχών όπου ο ιός δεν ήταν παρών στο παρελθόν.

  • Η αύξηση των διεθνών μετακινήσεων, που μπορεί να μεταφέρει τον ιό και τα κουνούπια-φορείς σε νέα σημεία.

Υπάρχει εμβόλιο;

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ευρέως διαθέσιμο και εγκεκριμένο εμβόλιο για τον γενικό πληθυσμό, αν και ορισμένα εμβόλια είναι σε πειραματικό στάδιο ή περιορισμένης εφαρμογής. Η αντιμετώπιση εστιάζεται στην πρόληψη, με χρήση αντικουνουπικών, κουνούπι-στεγών, ειδικών ψεκασμών και αποφυγή λιμναζόντων υδάτων.

Η πρόβλεψη για το μέλλον

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, αξιοποιώντας επιδημιολογικά μοντέλα και κλιματικά δεδομένα, προβλέπει ότι ο Chikungunya δεν θα εξελιχθεί σε πανδημία τύπου COVID-19, αλλά θα συνεχίσει να προκαλεί σοβαρές τοπικές εξάρσεις, κυρίως σε περιοχές με υψηλή παρουσία Aedes και ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες.

Ωστόσο, σε περίπτωση αδράνειας από τις αρχές και καθυστέρησης στην αντιμετώπιση, υπάρχει το ενδεχόμενο η κρίση να λάβει υπερεθνικές διαστάσεις, ειδικά σε περιοχές με ελλιπή υγειονομική υποδομή.

