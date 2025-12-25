Αύξηση στα διόδια της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου από 1η Ιανουαρίου - Ο νέος τιμοκατάλογος

Το νέο έτος θα φέρει αυξήσεις στις τιμές των διοδίων της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου από την 1η Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., η οποία δημοσιοποίησε τον νέο τιμοκατάλογο στην ιστοσελίδα της.

Η αύξηση για τα επιβατικά Ι.Χ. ανέρχεται στα 0,50 ευρώ, με το κόστος της απλής διέλευσης χωρίς χρήση e-pass να διαμορφώνεται πλέον στα 15,90 ευρώ, από 15,40 ευρώ που ισχύει σήμερα. Αντίθετα, καμία μεταβολή δεν προβλέπεται για τις μοτοσυκλέτες, των οποίων το αντίτιμο παραμένει στα 2,50 ευρώ.

Αυξημένες θα είναι οι χρεώσεις σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων, όπως φορτηγά και λεωφορεία, με τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις να καταγράφονται στα βαρέα οχήματα και στα λεωφορεία μεγάλης χωρητικότητας.

Ο νέος τιμοκατάλογος για τις απλές διελεύσεις:

Μοτοσικλέτες (κατ.1) 2,50€ Επιβατηγά Ι.Χ. (κατ.2) 15,90€ Επιβατηγά Ι.Χ. με επίδειξη κάρτας ΑμεΑ (κατ.2) 5,00€ Φορτηγά με 2 άξονες (κατ.3) 24,70€ Φορτηγά με 3 άξονες (κατ.4) 40,10€ Φορτηγά με 4 άξονες (κατ.5) 50,90€ Φορτηγά με 5+ άξονες (κατ.6) 50,90€ Λεωφορεία έως 20 θέσεις (κατ.7) 37,80€ Λεωφορεία από 21 έως και 40 θέσεις (κατ.8) 53,10€ Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων 81,40€

Παράλληλα, η Γέφυρα Α.Ε. επισημαίνει ότι διατηρούνται τα πλεονεκτήματα και οι εκπτώσεις για τους συχνούς χρήστες μέσω των ηλεκτρονικών προγραμμάτων διέλευσης, με στόχο τον περιορισμό του κόστους για όσους χρησιμοποιούν τη γέφυρα σε τακτική βάση.

