Πάτρα: Χειροπέδες σε ανήλικους που πήγαν για κάλαντα με άλλους «σκοπούς»

Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικους Ρομά (από 11 έως 15 ετών) πέρασαν το πρωί της Τετάρτης (24/12) αστυνομικοί στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι ανήλικοι χτυπούσαν τα κουδούνια σπιτιών για τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, ωστόσο αφαιρούσαν ρούχα και υποδήματα που ήταν σε εξωτερικούς χώρους οικιών.

Οι ανήλικοι δράστες αφαίρεσαν αθλητικά παπούτσια και μπουφάν, ενώ από την Ασφάλεια Πατρών σχηματίστηκαν δικογραφίες και σε βάρος των γονιών τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

