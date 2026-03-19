Αθώος ο γνωστός τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια για παράνομη οπλοκατοχή

Αθώος κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο γνωστός τράπερ που συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 18 Μαρτίου στα Πατήσια, ενώ ένοχος κρίθηκε ο οδηγός της μηχανής που βρισκόταν μαζί του.

Ο τράπερ κρίθηκε αθώος, καθώς το δικαστήριο δέχθηκε ότι δεν είχε γνώση για την ύπαρξη του μαχαιριού μήκους 20 εκατοστών που εντοπίστηκε κατά τον αστυνομικό έλεγχο. Αντίθετα, ο οδηγός, ο οποίος παραδέχθηκε ότι το μαχαίρι ήταν δικό του, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και χρηματική ποινή 800 ευρώ, με αναστολή.

Κατά την απολογία του, ο τράπερ υποστήριξε ότι δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο, τονίζοντας: «Πήγα να βοηθήσω στη μετακόμιση και μετά βγήκαμε για λίγο. Δεν ήξερα ότι είχε πάνω του μαχαίρι, το έμαθα εκείνη τη στιγμή». Σε άλλο σημείο της απολογίας του πρόσθεσε: «Δεν είχα καμία εμπλοκή, απλώς τον συνόδευα».

Από την πλευρά του, ο οδηγός ανέφερε: «Ήμουν στο σπίτι της αδερφής μου για μετακόμιση και χρησιμοποιούσα το μαχαίρι για τις κούτες. Κατέβηκα για τσιγάρα και το είχα ξεχάσει πάνω μου. Όταν είδα τους αστυνομικούς, πανικοβλήθηκα και το πέταξα».

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της καταδίωξης

Το Newsbomb.gr εξασφάλισε βίντεο - ντοκουμέντο στο οποίο καταγράφεται η ξέφρενη πορεία του σκούτερ (το δεύτερο στο βίντεο), στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός και ο πασίγνωστος τράπερ με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι επιβαίνοντες πέταξαν ένα μαύρο αντικείμενο στο δρόμο, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών, για να μην εντοπιστεί πάνω τους.

Η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε στην οδό Ράλλη, όπου οι δύο άνδρες συνελήφθησαν.

Ο τράπερ που συνελήφθη στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με επίσης γνωστή Influencer, ενώ πρόκειται για γνώριμο των Αρχών αφού έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Διαβάστε επίσης