Κάλαντα από αθλητές των Special Olympics Hellas στον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, 16 αθλητές των Special Olympics Hellas δημιούργησαν μια ξεχωριστή γιορτινή, συγκινητική, ατμόσφαιρα στα Κεντρικά Γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), ερμηνεύοντας τα παραδοσιακά κάλαντα και τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες, παρουσία του Προέδρου τους κ. Διονυσίου Κοδέλλα, της Εθνικής Διευθύντριας των Special Olympics Hellas, κας Άρτεμις Βασιλικοπούλου, του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιου Αυγερινού, του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ε.Σ. κ. Γεώργιου Σκούμα, καθώς και όλου του προσωπικού του Ε.Ε.Σ.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., φανερά συγκινημένος από την ξεχωριστή προσπάθεια των παιδιών, ευχαρίστησε θερμά τον Προέδρο των Special Olympics Hellas, κ. Διονύσιο Κοδέλλα, για την τεράστια ανθρωπιστική του προσφορά, δηλώνοντας αρωγός σε δράσεις και ενέργειες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της χώρας.