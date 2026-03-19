Ιράν: «Θα δούμε αν το νησί Χαργκ γίνει αμερικανική περιουσία» λέει ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ

Με μια τοποθέτηση που αναμένεται να ανεβάσει κατακόρυφα την ένταση στην Μέση Ανατολή ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσσεντ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το νησί Χάργκ, αποκαλούμενο και κορωνίδα του Ιράν, να αποτελέσεi στο μέλλον περιουσιακό στοιχείο - asset - των ΗΠΑ.

Εξηγώντας την κατάσταση που επικρατεί αυτή την στιγμή, και αναφέροντας ότι οι εργάτες στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις αναγκάζονται να μείνουν στο νησί, ο Σκοτ Μπέσσεντ είπε: «Θα δούμε τι θα συμβεί με το εάν το νησί θα γίνει περιουσιακό στοιχείο των ΗΠΑ».

"We will see if that eventually becomes a U.S. asset."

Πρόκειται για μια κίνηση που θα έδινε στις ΗΠΑ τον έλεγχο του 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Παρόλα αυτά, όταν πιέστηκε από την δημοσιογράφο στην οποία μιλούσε για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αν επίκειται μόνιμη κατοχή ή διαπραγμάτευση, περιορίστηκε στη φράση «θα δούμε».

Treasury Sec Bessent: "Last night was the biggest night for strikes thus far in this campaign. We keep escalating the military campaign."

Ο Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να άρουν τις κυρώσεις επί του ιρανικού πετρελαίου που έχει εγκλωβιστεί σε δεξαμενόπλοια τις επόμενες ημέρες, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τις τιμές του πετρελαίου.

«Ουσιαστικά, θα χρησιμοποιήσουμε τα ιρανικά βαρέλια εναντίον των Ιρανών για να διατηρήσουμε τις τιμές χαμηλά για τις επόμενες 10 ή 14 ημέρες, καθώς συνεχίζουμε αυτή την εκστρατεία», δήλωσε ο Bessent σε συνέντευξή του στο Fox Business. «Έχουμε λοιπόν πολλά μέσα πίεσης. Έχουμε πολλά ακόμα που μπορούμε να κάνουμε.»

