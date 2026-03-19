Ιράν: «Θα δούμε αν το νησί Χαργκ γίνει αμερικανική περιουσία» λέει ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ
Καθώς η στρατιωτική επιχείρηση κλιμακώνεται με τις σφοδρότερες επιθέσεις μέχρι σήμερα, η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα ίδια τα ιρανικά αποθέματα ως όπλο για τη συγκράτηση των διεθνών τιμών
Με μια τοποθέτηση που αναμένεται να ανεβάσει κατακόρυφα την ένταση στην Μέση Ανατολή ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσσεντ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το νησί Χάργκ, αποκαλούμενο και κορωνίδα του Ιράν, να αποτελέσεi στο μέλλον περιουσιακό στοιχείο - asset - των ΗΠΑ.
Εξηγώντας την κατάσταση που επικρατεί αυτή την στιγμή, και αναφέροντας ότι οι εργάτες στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις αναγκάζονται να μείνουν στο νησί, ο Σκοτ Μπέσσεντ είπε: «Θα δούμε τι θα συμβεί με το εάν το νησί θα γίνει περιουσιακό στοιχείο των ΗΠΑ».
Πρόκειται για μια κίνηση που θα έδινε στις ΗΠΑ τον έλεγχο του 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Παρόλα αυτά, όταν πιέστηκε από την δημοσιογράφο στην οποία μιλούσε για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αν επίκειται μόνιμη κατοχή ή διαπραγμάτευση, περιορίστηκε στη φράση «θα δούμε».
Ο Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να άρουν τις κυρώσεις επί του ιρανικού πετρελαίου που έχει εγκλωβιστεί σε δεξαμενόπλοια τις επόμενες ημέρες, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τις τιμές του πετρελαίου.
«Ουσιαστικά, θα χρησιμοποιήσουμε τα ιρανικά βαρέλια εναντίον των Ιρανών για να διατηρήσουμε τις τιμές χαμηλά για τις επόμενες 10 ή 14 ημέρες, καθώς συνεχίζουμε αυτή την εκστρατεία», δήλωσε ο Bessent σε συνέντευξή του στο Fox Business. «Έχουμε λοιπόν πολλά μέσα πίεσης. Έχουμε πολλά ακόμα που μπορούμε να κάνουμε.»