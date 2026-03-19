ΣτΕ: Να εξασφαλιστούν άλλα μαθήματα για τους μαθητές που δεν θέλουν να διδάσκονται Θρησκευτικά

Με σαφές μήνυμα προς τη Διοίκηση, το Συμβούλιο της Επικρατείας επανέρχεται στο ζήτημα της διδασκαλίας εναλλακτικού μαθήματος αντί των Θρησκευτικών, υπογραμμίζοντας την υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίσει την ουσιαστική άσκηση του σχετικού δικαιώματος των μαθητών.

Ειδικότερα, με τις υπ’ αριθμ. 2417-2418/2025 αποφάσεις της επταμελούς συνθέσεως του Γ΄ Τμήματος, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο έκρινε ότι η Διοίκηση παρανόμως παρέλειψε να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να καταστεί εφικτή η απρόσκοπτη παρακολούθηση εναλλακτικού μαθήματος από όσους μαθητές δεν επιθυμούν να διδαχθούν το μάθημα των Θρησκευτικών.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι, παρά τις προηγούμενες ακυρωτικές αποφάσεις, η Πολιτεία δεν έχει ακόμη διαμορφώσει ένα πλήρες και λειτουργικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει στην πράξη τη δυνατότητα επιλογής. Στο πλαίσιο αυτό, οι υποθέσεις αναπέμφθηκαν στη Διοίκηση, με ρητή εντολή συμμόρφωσης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας επισημαίνει ότι ήδη από το τρέχον σχολικό έτος 2025-2026 και για τα επόμενα έτη, το Υπουργείο οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή του δικαιώματος αυτού σε πανελλαδικό επίπεδο.

Μεταξύ άλλων, το Δικαστήριο τονίζει την ανάγκη έκδοσης των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων που θα ρυθμίζουν κρίσιμα ζητήματα, όπως η ανάθεση της διδασκαλίας του εναλλακτικού μαθήματος σε εκπαιδευτικούς κατάλληλης ειδικότητας, η ενσωμάτωσή του στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων, καθώς και η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, όπως η τηλεδιδασκαλία και τα ψηφιακά συστήματα.

Στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι, σύμφωνα με το Δικαστήριο, να εξασφαλιστεί χωρίς εμπόδια η πρόσβαση όλων των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου που το επιθυμούν σε ένα εναλλακτικό μάθημα, κατοχυρώνοντας στην πράξη την ελευθερία επιλογής και τη θρησκευτική ουδετερότητα της εκπαίδευσης.

Οι αποφάσεις αυτές αναμένεται να ασκήσουν σημαντική πίεση προς τη Διοίκηση για άμεση συμμόρφωση, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών και τα δικαιώματα των μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

