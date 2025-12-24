Κάλαντα εν έτει 2025: Παιδιά τραγούδησαν και πληρώθηκαν μέσω... IRIS

Παρά τις καιρικές συνθήκες, τα παιδιά βγήκαν στους δρόμους σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, για να πουν τα κάλαντα σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα όμως δεν υπήρξε έλλειψη παράδοξων στιγμών, καθώς ανήλικοι ζήτησαν (και τους ζητήθηκε) να πληρωθούν μέσω IRIS.

Όπως ανέφεραν δύο παιδιά στην κάμερα του STAR στην Πάτρα, «μας έβαλαν τα χρήματα, δύο φορές νομίζω, με IRIS. Τσεκάραμε εάν μπήκαν, και εάν δεν, δεν θα φεύγαμε»

Ταυτόχρονα, ορισμένοι γονείς συνόδευαν τα παιδιά τους για να πουν τα κάλαντα, υπό τον φόβο ότι μπορούν να πέσουν θύματα κλοπής.

