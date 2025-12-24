Κάλαντα εν έτει 2025: Παιδιά τραγούδησαν και πληρώθηκαν μέσω... IRIS
Παρά τις καιρικές συνθήκες, τα παιδιά βγήκαν στους δρόμους για να πουν τα κάλαντα σε σπίτια και επιχειρήσεις
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Παρά τις καιρικές συνθήκες, τα παιδιά βγήκαν στους δρόμους σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, για να πουν τα κάλαντα σε σπίτια και επιχειρήσεις.
Ταυτόχρονα όμως δεν υπήρξε έλλειψη παράδοξων στιγμών, καθώς ανήλικοι ζήτησαν (και τους ζητήθηκε) να πληρωθούν μέσω IRIS.
Όπως ανέφεραν δύο παιδιά στην κάμερα του STAR στην Πάτρα, «μας έβαλαν τα χρήματα, δύο φορές νομίζω, με IRIS. Τσεκάραμε εάν μπήκαν, και εάν δεν, δεν θα φεύγαμε»
Ταυτόχρονα, ορισμένοι γονείς συνόδευαν τα παιδιά τους για να πουν τα κάλαντα, υπό τον φόβο ότι μπορούν να πέσουν θύματα κλοπής.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:36 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σαρώνει και στο youtube ο Γιαμάλ: Ένα εκατομμύριο ακόλουθοι σε 48 ώρες
18:11 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Οι ευχές της ΑΕΚ για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά
17:42 ∙ WHAT THE FACT
Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών
17:42 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Τι απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ
13:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ