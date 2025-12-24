Σοβαρά τραυματισμένη 14χρονη που βγήκε για να πει τα κάλαντα

Ένα 14χρονο κορίτσι που βγήκε για τα κάλαντα μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» σοβαρά τραυματισμένο και χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΠΟΕΔΗΝ, το κορίτσι εντοπίστηκε από νοσηλεύτρια της ΜΕΘ του Παίδων «Αγίας Σοφίας», η οποία κατευθυνόταν στη δουλειά και του προσέφερε πρώτες βοήθειες.

Η ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για πιθανό τραυματισμό από ασυνείδητο οδηγό που εγκατέλειψε το σημείο, τονίζοντας πως η άμεση παρέμβαση της νοσηλεύτριας αποδείχθηκε καθοριστική για τη ζωή του παιδιού και ζητώντας τον εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία του υπαίτιου.

Ακολούθως, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που το μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου το ιατρικό προσωπικό προχώρησε στην αντιμετώπιση των τραυμάτων της. Η 14χρονη φέρει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική. Στο πλευρό της βρίσκονται η μητέρα και τα αδέλφια της.