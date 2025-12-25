Κίνα: Ηλεκτρικό ποδήλατο έπιασε φωτιά και λαμπάδιασε εν κινήσει - Βίντεο

Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό ποδήλατο σημειώθηκε στην Κίνα, όταν ηλεκτρικό ποδήλατο διανομέα τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ εκείνος βρισκόταν εν κινήσει.

Ο άνδρας φέρεται να έχει υποστεί εγκαύματα στο 90% του σώματός του και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού, με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις να δείχνουν ότι πιθανή αιτία της φωτιάς ήταν ελαττωματική μπαταρία.

Όπως μεταδίδουν κινεζικά μέσα ενημέρωσης, το ηλεκτρικό ποδήλατο είχε αγοραστεί μόλις πέντε ημέρες πριν από το ατύχημα, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον ποιοτικό έλεγχο των συγκεκριμένων οχημάτων.

